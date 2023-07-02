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الوهباني يعزي القيادي المؤتمري علي الصبري بوفاة والده

بعث الامين العام المساعد للمؤتمر الشيخ جابر عبدالله غالب الوهباني برقية عزاء ومواساة إلى القيادي المؤتمري الاستاذ/ علي عبدالله احمد الصبري - عـضــو اللجنـة الدائمة - نائب رئيس فرع المؤتمر الشعبي العام بـالـدائـرة (91) مـديـريـة الـمخــادر والمحامي/ خـالــد عـبـدالله احمد الـصبـري واخـــــوانـــهـــم وكــــافــــة آل الـصــبــــري بمديرية المخادر محافظة إب وذلـك فــــي وفــــــاة والــــدهـــم الـحـاج/ عــبــدالله احـمـد علـي الـصـبــري ، الـــذي وافاه الاجل بعد حياة حافلة فـــي خــــدمــــة الوطن والمجتمع وحل قضايا ومشاكل المواطنين.



وعبر الوهباني في البرقية التي بعثها باسمه ونيابة عن قيادات وقواعد وكوادر المؤتمر الشعبي العام عن خالص تعازيه وعميق مواساته في هذا المصاب سائلا الله العلي القدير ان يتغمد الفقيد بواسع رحمته ومغفرته وان يسكنه فسيح جناته ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان

إنا لله وإنا إليه راجعون