المؤتمرنت -

إنتشار مكثف لمرور صنعاء على طرقات المتنفسات والسدود

تواصل شرطة مرور محافظة صنعاء انتشارها المكثف لليوم الخامس على التوالي في الطرقات الرئيسية والفرعية المؤدية للمتنفسات والمزارات والسدود بالمحافظة تنفيذا للخطة المرورية المعدة خلال أيام عيد الأضحى المبارك.



ويعمل رجال شرطة مرور المحافظة على تسهيل حركة المرور والحد من الإزدحامات والمخالفات والحوادث المرورية وضمان سلامة مستخدمي الطريق خصوصا طريق صنعاء الحديدة.



ويقدم رجال المرور دوراً فعّالاً في تنظيم حركة السير في جميع الطرقات والمزارات السياحية والمتنفسات في مديريات بني مطر والحيمة الداخلية وهمدان وبني حشيش وسنحان والطيال.



ودعت شرطة مرور المحافظة جميع مستخدمي الطريق إلى التعاون مع رجال المرور، وتجنب المخالفات والإلتزام بالتعليمات والإرشادات المرورية حرصاً على سلامة الجميع والحد من الازدحام.



