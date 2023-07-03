المؤتمر نت -

مجيديع يعزي بوفاة الشيخ احمد مصلح فاضل

بعث الأمين العام المساعد للشؤون السياسية والعلاقات الخارجية بالمؤتمر الشعبي العام الشيخ عبدالله أحمد مجيديع، برقية عزاء ومواساة في وفاة الشيخ أحمد مصلح زايد فاضل،أحد الشخصيات الاجتماعية والقبليه في مديرية التادره- محافظة إب ، الذي وافاه الأجل بعد حياة حافلة بالعطاء الوطني والاجتماعي.



وعبر الأمين العام المساعد باسمه شخصياً ونيابة عن قيادات وأعضاء وكوادر المؤتمر الشعبي العام، عن خالص العزاء وعظيم المواساة لنجل الفقيد حزام احمد مصلح فاضل واخوانه وكافة ال فاضل بمحافظة إب في هذا المصاب.



وأشاد مجيديع بمناقب الفقيد ومواقفه الوطنية وإسهاماته الاجتماعية ونهجه في إصلاح ذات البين.. سائلاً الله العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمته ومغفرته ورضوانه ويسكنه فسيح جناته ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.



" إنا لله وإنآ إليه راجعون".