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رئيس المؤتمر يعزي بوفاة القيادي الشيخ مبخوت المشرقي

بعث رئيس المؤتمر الشعبي العام الأخ صادق بن امين ابوراس برقية عزاء ومواساة في وفاة القيادي المؤتمري الشيخ مبخوت يحيى المشرقي عضو اللجنة الدائمة الرئيسية للمؤتمر .



وفي البرقية التي وجهها إلى شقيق الفقيد الشيخ/ قايد يحي المشرقي ونجل الفقيد الشيخ / جبران مبخوت يحي المشرقي واخوانه وكافة ال المشرقي بمديرية خمر. محافظة عمران أشاد رئيس المؤتمر بمناقب الفقيد وادواره الوطنية والتنظيمية والاجتماعية في خدمة المواطنين وقضاياهم واصلاح ذات البين وحل مشاكل الناس..



وعبر ابوراس باسمه ونيابة عن قيادات وقواعد وكوادر المؤتمر الشعبي العام كافة عن خالص التعازي وعظيم المواساة بهذا المصاب سائلاً الله العلي القدير أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ومغفرته ورضوانه ويسكنه فسيح جناته ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.



" إنا لله وإنآ إليه راجعون".