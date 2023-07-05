المؤتمرنت -

أجواء حارة وأمطار متوقعة في 10 محافظات

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية أجواء حارة إلى شديدة الحرارة نهاراً في الصحارى والمناطق الساحلية، وهطول أمطار رعدية متفاوتة على عدة محافظات، وهبوب رياح شديدة السرعة حول سقطرى خلال الـ 24 ساعة القادمة.



وقال المركز في نشرته الجوية إنه يتوقع أجواء حارة إلى شديدة الحرارة نهاراً وجافة في الصحارى، وتتراوح درجات الحرارة العظمى بين 38 - 44 درجة مئوية.



فيما قد تكون الأجواء حارة رطبة في المناطق والسهول الساحلية وأرخبيل سقطرى وتتراوح الحرارة بين 33 -40 درجة مئوية.



وحسب المركز قد تهطل أمطار رعدية متفاوتة الشدة على أجزاء من شمال لحج ومحافظات الضالع ، تعز، إب وذمار.



ومن المحتمل هطول أمطار متفرقة قد يصحبها الرعد أحياناً على أجزاء من محافظات صعدة، عمران، حجة، المحويت، صنعاء، ريمة والبيضاء ومرتفعات أبين، شبوة، حضرموت والمهرة .



وذكر المركز أن الرياح قد تكون قوية إلى شديدة السرعة حول أرخبيل سقطرى تتراوح سرعتها بين 25-40عقدة، فيما تكون نشطة إلى قوية السرعة على مدخل باب المندب وخليج عدن والسواحل الجنوبية والشرقية تتراوح سرعتها ما بين 20 - 30 عقدة.



وأفاد بأن كمية الأمطار التي هطلت خلال الـ24 ساعة الماضية وتم قياسها في بعض محطات الرصد الجوي جاءت على النحو الآتي/ السدة : 8.9 ملم، ريمة: 2.1، ذمار : 0.4، صرفيت : 0.1 ملم.



وهطلت أمطار متفرقة على أجزاء من محافظات صعدة ، المحويت، حجة ،عمران، صنعاء، الحديدة، ريمة، البيضاء, تعز، الضالع، شبوة وحضرموت، وكانت خارج نطاق محطات الرصد.



وحسب وكالة الانباء اليمنية (سبأ) فقد حذر المركز المواطنين من درجات الحرارة المرتفعة ونصح بعدم التعرض المباشر لأشعة الشمس والإكثار من شرب السوائل خصوصا الماء.



ودعا إلى عدم التواجد في بطون الأودية وممرات السيول في المناطق المتوقع هطول الأمطار عليها، والاحتماء من العواصف الرعدية.



ونبه سائقي المركبات على الطرقات الجبلية من تدني الرؤية الأفقية أثناء هطول الأمطار ومن عبور الجسور والأنفاق الأرضية أثناء تدفق السيول.



كما حذر مرتادي البحر والصيادين وربابنة السفن من اضطراب البحر وارتفاع الموج حول أرخبيل سقطرى والسواحل الشرقية والجنوبية وخليج عدن.

