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أخبار
المؤتمر نت - بعث الامين العام المساعد للمؤتمر الشيخ جابر عبدالله غالب الوهباني برقية عزاء ومواساة الى الشيخ

الأمين العام المساعد يواسي آل عثمان

المؤتمرنت -
الأمين العام المساعد يواسي آل عثمان
بعث الامين العام المساعد للمؤتمر الشيخ جابر عبدالله غالب الوهباني برقية عزاء ومواساة الى الشيخ /محمد عبدالرحمن محمد علي عثمان، عضو اللجنة الدائمة الرئيسية، شيخ مشايخ محافظة تعز، وافراد اسرته وكافة آل عثمان بمحافظة تعز، وذلك بوفاة المغفور لها باذن الله تعالى عمته الفاضلة الشيخة / انيسه محمد علي عثمان ابنت عضو المجلس الجمهوري الأسبق.

وعبر الوهباني في البرقية التي بعثها باسمه ونيابة عن قيادات وقواعد وكوادر المؤتمر الشعبي العام عن خالص تعازيه وعميق مواساته في هذا المصاب الجلل.
سائلا الله العلي القدير ان يتغمد الفقيدة بواسع رحمته ومغفرته وان يسكنها فسيح جناته ويلهم أهلها وذويها الصبر والسلوان
"إنا لله وإنا إليه راجعون"








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