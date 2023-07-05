المؤتمرنت -

الوهباني يواسي آل الارياني

بعث الامين العام المساعد للمؤتمر الشيخ جابر عبدالله غالب الوهباني برقية عزاء ومواساة إلى الاخوين / أيمن و أوس مطهر علي الارياني، وكافة آل الارياني، بمديرية القفر بمحافظة اب، وذلك بوفاة المغفور لها باذن الله تعالى والدتهم الفاضلة.



وفي برقية العزاء عبر الوهباني باسمه ونيابة عن قيادات وقواعد وكوادر المؤتمر الشعبي العام عن خالص تعازيه وعميق مواساته في هذا المصاب الجلل.

سائلا الله العلي القدير ان يتغمد الفقيدة بواسع رحمته ومغفرته وان يسكنها فسيح جناته ويلهم أهلها وذويها الصبر والسلوان



"إنا لله وإنا إليه راجعون".

