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المؤتمر نت - بحضور الامين العام للمؤتمر الشعبي العام غازي احمد علي محسن، والامين العام المساعد الشيخ جابر عبدالله غالب الوهباني شُيع بصنعاء اليوم جثمان

تشييع جثمان القيادي المؤتمري الشيخ مبخوت المشرقي

المؤتمرنت -
تشييع جثمان القيادي المؤتمري الشيخ مبخوت المشرقي
بحضور الامين العام للمؤتمر الشعبي العام غازي احمد علي محسن، والامين العام المساعد الشيخ جابر عبدالله غالب الوهباني شُيع بصنعاء اليوم جثمان عضو اللجنة الدائمة الرئيسية القيادي المؤتمري الشيخ مبخوت يحيى بن ناصر المشرقي الذي وافاه الأجل عن عمر ناهز 75 عاماً بعد حياة حافلة بالعطاء في خدمة الوطن.

وخلال التشييع التي تقدّمها عضو المجلس السياسي الأعلى محمد علي الحوثي، ونائب رئيس مجلس الشورى ضيف الله رسام، وعدد من أعضاء اللجنة العامة ، وعدد من أعضاء مجلسي النواب والشورى وقيادات عسكرية وأمنية، أشاد المشيعون بمناقب الفقيد المشرقي وإسهاماته القبلية ودوره في إصلاح ذات البين.

وعبروا عن خالص العزاء والمواساة لأسرة الفقيد وآل المشرقي كافة بهذا المصاب.. سائلين المولى جلّت قدرته أن يتغمده بواسع رحمته وعظيم مغفرته ويسكنه فسيح جناته، ويلهم الجميع الصبر والسلوان.

وأثنى عضو المجلس السياسي الأعلى الحوثي على دور الفقيد المشرقي الذي وقف إلى جانب الوطن.

وأشار إلى أن الفقيد الشيخ المشرقي عاش في وطنه حراً أبياً حتى وفاته.. وأضاف " نقول لأولئك المرتزقة والفارين عن الوطن والمعتدين عليه إن من وقف إلى جانب الوطن سيجد الشعب معه".

فيما عبر نجلا الفقيد جبران وحمير عن الامتنان لحضور عضوي المجلس السياسي الأعلى محمد علي الحوثي وجابر الوهباني والمسؤولين في الدولة، مراسم تشييع جثمان والدهم.

وقد وُوري جثمان الفقيد الثرى في مقبرة الشيخ عبدالله الأحمر، بعد الصلاة عليه في ساحة السبعين بحضور عدد من محافظي المحافظات ومشايخ اليمن.








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