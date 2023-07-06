المؤتمرنت -

أجواء حارة وامطار متوقعة في 6 محافظات

توقع المركز الوطني للارصاد الجوية طقساً حاراً إلى شديد الحرارة على المناطق الساحلية والصحارى، وهطول أمطار رعدية على عدد من المحافظات خلال الـ 24 ساعة القادمة.



وقال المركز في نشرته الجوية ، إنه يتوقع طقساً حاراً إلى شديد الحرارة جافاً نهاراً في الصحارى والهضاب الداخلية وتتراوح درجات الحرارة العظمى بين 39-45 درجة مئوية، وحاراً رطباً في المناطق الساحلية وأرخبيل سقطرى وتتراوح الحرارة بين 33-39 درجة مئوية.



ومن المتوقع هبوب رياح نشطة حول أرخبيل سقطرى وأجزاء من السواحل الجنوبية والشرقية ومدخل باب المندب و تتراوح سرعتها بين 25-55 عقدة تعمل على اضطراب البحر وارتفاع الموج.



وأشار المركز إلى احتمال هطول امطار رعدية على مناطق محدودة من المرتفعات الجبلية خاصة الجنوبية منها وذلك في محافظات لحج ،تعز، إب،الضالع ، جنوب البيضاء وجبال أبين، وأمطار خفيفة إلى متوسطة على ريمة، غرب ذمار، المحويت، حجة، عمران وجنوب شبوة.



وأوضح أنه هطلت أمطار على المحويت بلغت كميتها 18.2 ملم، وحجة 1 ، الكدن 0.1 ملم، كما هطلت أمطار على أجزاء متفرقة من المرتفعات الغربية خاصة على صعدة، عمران، ريمة ومناطق من تعز وإب وكانت خارج نطاق محطات الرصد.



وحذر المركز المواطنين من الأجواء الحارة والشديدة الحرارة على الصحارى والهضاب الداخلية والمناطق الساحلية وأرخبيل سقطرى، ونصح بعدم التعرض المباشر لأشعة الشمس اللافحة نهارا.



كذلك حذر من ارتفاع الموج واضطراب البحر حول أرخبيل سقطرى والسواحل الجنوبية والشرقية ومدخل باب المندب، وداعياً إلى أخذ الاحتياطات اللازمة .



ونبه المركز المواطنين من التواجد أوعبور ممرات السيول ومن العواصف الرعدية وانخفاض مدى الرؤية الأفقية أثناء وبعد هطول الأمطار .

