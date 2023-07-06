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أخبار
المؤتمر نت - احتفى أبناء أمانة العاصمة، اليوم، بذكرى يوم ولاية الإمام علي بن أبي طالب عليه السلام،

فعاليات جماهيرية حاشدة إحتفاء بيوم الولاية

المؤتمرنت -
فعاليات جماهيرية حاشدة إحتفاء بيوم الولاية
احتفى أبناء أمانة العاصمة، اليوم، بذكرى يوم ولاية الإمام علي بن أبي طالب عليه السلام، بفعاليات جماهيرية في أربع ساحات تحت شعار "من كنت مولاه فهذا علي مولاه".


واكتظت ساحات ميدان التحرير وغرب الكلية الحربية وشمال الجامعة الجديدة وشرق جامع الشعب، بالحشود الجماهيرية التي توافدت من كافة مديريات أمانة العاصمة لإحياء يوم الولاية.


ورددت الحشود الجماهيرية، بحضور رسمي وشعبي كبيرين، الأهازيج والأناشيد المعبرة، ورفعت الشعارات المؤكدة على تجديد العهد وتولي من أمر الله بتوليهم والسير على نهجهم، وإعلان البراءة من أعداء الله والإسلام.

وعبّر أبناء العاصمة صنعاء، عن الفرحة والاحتفاء بذكرى يوم الولاية والتمسك والارتباط بنهج الرسول الأعظم صلوات الله عليه وآله والإمام علي عليه السلام، والاقتداء بسيرتهما في مواجهة قوى العدوان والاستكبار ورفض الهيمنة والوصاية الأمريكية، ونصرة قضايا الأمة.

وأكدوا الاعتزاز بإحياء ذكرى يوم الولاية وتمسكهم بنهج الإمام علي بن أبي طالب عليه السلام، وتجسيد حب وارتباط اليمنيين به، في وقت تسعى دول العمالة فرض ولاية اليهود والنصارى على الأمة العربية والإسلامية.


وشهدت الاحتفالات الشعبية في أمانة العاصمة، كلمات وفقرات متنوعة بمشاركة واسعة لإحياء هذه الذكرى العظيمة، تجديداً لتولي الله ورسوله والإمام علي عليه السلام وأعلام الهدى.
(سبأ)








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