المؤتمر نت -

الخدمة المدنية: غداً السبت أول أيام الدوام الرسمي عقب إجازة عيد الأضحى

أعلنت وزارة الخدمة المدنية والتأمينات لجميع موظفي وحدات الجهاز الإداري للدولة والقطاعين العام والمختلط على مستوى السلطتين المركزية والمحلية بالمحافظات أن يوم غدٍ السبت العشرين من ذو الحجة 1444هـ الموافق 8 يوليو 2023م، هو أول أيام الدوام الرسمي عقب إجازة عيد الأضحى .

وأوضحت الوزارة في بيان ، أن قطاع الرقابة وتقييم الأداء بالوزارة سيكلف فرق تفتيش ميدانية للرقابة على الانضباط الوظيفي بكافة وحدات الخدمة العامة المركزية والمحلية.

وأشارت إلى أن هذه الإجراءات تأتي انطلاقاً من اختصاصها في الرقابة الإدارية على وحدات الخدمة العامة لاستئناف العمل والإنتاج في مختلف المرافق ومؤسسات الدولة.

وحثت وزارة الخدمة المدنية، كافة وحدات الخدمة العامة المركزية والمحلية ومدراء الموارد البشرية التعاون على تسهيل مهام فرق التفتيش الميداني وتمكينها من القيام بالمهام الموكلة إليهم على أكمل وجه.

وأهابت الوزارة بقيادة وموظفي وحدات الجهاز الإداري للدولة والقطاعين العام والمختلط الالتزام بالحضور للدوام الرسمي عقب إجازة عيد الاضحى المبارك 1444هـ لمباشرة مهامهم وواجباتهم الوظيفية الدستورية والقانونية المناطة بهم بكل تفاني وإخلاص لما فيه خدمة الوطن والمواطن والمجتمع على حد سواء.