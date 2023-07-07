الجمعة, 07-يوليو-2023 الساعة: 05:52 م - آخر تحديث: 05:16 م (16: 02) بتوقيت غرينتش      بحث متقدم
الصفحة الرئيسية
أخبار
افتتاحية
اقتصاد
محافظات
رياضة
ثقافة
دين
حوار
مغتربون
قضايا وآراء
مجتمع مدني
علوم وتقنية
فنون ومنوعات
كتب ودراسات
عربي ودولي
وثائق ونصوص
إستطلاعات وتقارير
شهيد اليمن عبدالغني
خليجي 20
فيديو المؤتمرنت
عدسة المؤتمرنت
اليمن(شهداء الإرهاب)
إقرأ في المؤتمر نت
المُنتصرون‮ ‬للوحدة
صادق‮ ‬بن‮ ‬أمين‮ ‬أبوراس - رئيس‮ ‬المؤتمر‮ ‬الشعبي‮ ‬العام
منتدى‮ «‬لاهاي»‮.. ‬لا‮ ‬جديد‮ ‬لافت
يحيى علي نوري
تأملات واقعية في تاريخ وحاضر الشعب اليمني العظيم بمناسبة يوم الوحدة اليمنية الخالدة
أ.د. عبدالعزيز صالح بن حبتور
عيد الوحدة وضرورة التعاطي المختلف
خالد سعيد الديني
أيامكم وحدة وتعايش ومواطنة متساوية وسلام
راسل القرشي
الحدث‮ ‬التاريخي
فاطمة‮ ‬الخطري
الوحدة.. مشروع الوطن الكبير
طه هادي عيضه
التآمر الشيطاني الجديد القديم لمشيخة الامارات العربية المتحدة على اليمن العظيم
محمد عبدالمجيد الجوهري
استحقاقات‮ ‬الصمود‮ ‬والانتصار
غازي‮ ‬أحمد‮ ‬علي محسن‮ ❊‬
وطنية أبو راس لا تحتاج شهادة (بياعي) الإحداثيات!!
علي البعداني
غياب الأحزاب وصمود المؤتمر
توفيق‮ ‬عثمان‮ ‬الشرعبي
أخبار
المؤتمر نت - أعلنت وزارة الخدمة المدنية والتأمينات لجميع موظفي وحدات الجهاز الإداري للدولة والقطاعين

الخدمة المدنية: غداً السبت أول أيام الدوام الرسمي عقب إجازة عيد الأضحى

المؤتمر نت -
الخدمة المدنية: غداً السبت أول أيام الدوام الرسمي عقب إجازة عيد الأضحى
أعلنت وزارة الخدمة المدنية والتأمينات لجميع موظفي وحدات الجهاز الإداري للدولة والقطاعين العام والمختلط على مستوى السلطتين المركزية والمحلية بالمحافظات أن يوم غدٍ السبت العشرين من ذو الحجة 1444هـ الموافق 8 يوليو 2023م، هو أول أيام الدوام الرسمي عقب إجازة عيد الأضحى .
وأوضحت الوزارة في بيان ، أن قطاع الرقابة وتقييم الأداء بالوزارة سيكلف فرق تفتيش ميدانية للرقابة على الانضباط الوظيفي بكافة وحدات الخدمة العامة المركزية والمحلية.
وأشارت إلى أن هذه الإجراءات تأتي انطلاقاً من اختصاصها في الرقابة الإدارية على وحدات الخدمة العامة لاستئناف العمل والإنتاج في مختلف المرافق ومؤسسات الدولة.
وحثت وزارة الخدمة المدنية، كافة وحدات الخدمة العامة المركزية والمحلية ومدراء الموارد البشرية التعاون على تسهيل مهام فرق التفتيش الميداني وتمكينها من القيام بالمهام الموكلة إليهم على أكمل وجه.
وأهابت الوزارة بقيادة وموظفي وحدات الجهاز الإداري للدولة والقطاعين العام والمختلط الالتزام بالحضور للدوام الرسمي عقب إجازة عيد الاضحى المبارك 1444هـ لمباشرة مهامهم وواجباتهم الوظيفية الدستورية والقانونية المناطة بهم بكل تفاني وإخلاص لما فيه خدمة الوطن والمواطن والمجتمع على حد سواء.








أضف تعليقاً على هذا الخبر
ارسل هذا الخبر
تعليق
إرسل الخبر
إطبع الخبر
RSS
حول الخبر إلى وورد
معجب بهذا الخبر
انشر في فيسبوك
انشر في تويتر
المزيد من "أخبار"
عناوين أخرى متفرقة
علوم وتقنية: تسمم سببه البقع الخضراء على البطاطا
علوم وتقنية: 12 طعاما تحتوي على كالسيوم أعلى من الحليب
فنون ومنوعات: اكتشاف كنز داخل بطن حوت
رياضة: مدرب جديد لباريس سان جيرمان
اقتصاد: استقرار أسعار الذهب مع ارتفاع الدولار
عربي ودولي: متطرفون صهاينة يقتحمون باحات المسجد الأقصى
عربي ودولي: مقتل وإصابة 4 في تحطم طائرة جنوب كاليفورنيا
أخبار: تشييع جثمان القيادي المؤتمري الشيخ المشرقي
أخبار: عودة 424 حاجا عبر مطار صنعاء الدولي
أخبار: الوهباني يواسي آل الارياني
أخبار: الخارجية تنعي وزيرها الأسبق أحمد الاصبحي
أخبار: الأمين العام المساعد يواسي آل عثمان
أخبار: أجواء حارة وأمطار متوقعة في 10 محافظات
أخبار: المؤتمر: رحيل المناضل الاصبحي خسارة كبيرة لليمن وللمؤتمر (بيان نعي)
أخبار: لبوزة يعزي بوفاة الدكتور احمد الاصبحي
أخبار: رئيس المؤتمر يعزي بوفاة المناضل الاصبحي ويشيد بمناقبه وارثه
أخبار: رئيس المؤتمر يعزي بوفاة القيادي الشيخ مبخوت المشرقي
أخبار: مجيديع يعزي بوفاة الشيخ احمد مصلح فاضل
أخبار: إنتشار مكثف لمرور صنعاء على طرقات المتنفسات والسدود
أخبار: تسجيل 51 خرقاً لقوى العدوان في الحديدة
أخبار: الوهباني يعزي القيادي المؤتمري علي الصبري بوفاة والده
عربي ودولي: المقاومة الفلسطينية تسقط طائرة للعدو الصهيوني
اقتصاد: ارتفاع البطالة في المانيا
أخبار: توقعات بهطول امطار رعدية على 10 محافظات
محافظات: الكهالي يتفقد مستوى الخدمات السياحية بصنعاء
جميع حقوق النشر محفوظة 2003-2023