المؤتمرنت -

مجيديع يعزي القيادي عبدالرحمن مصلح بوفاة شقيقه

بعث الشيخ عبدالله احمد مجيديع الامين العام المساعد للشؤون السياسية والعلاقات الخارجية بالمؤتمر الشعبي العام برقية عزاء ومواساة الى الشيخ /عبدالرحمن ناجي مصلح رسام نائب رئيس فرع المؤتمر بالدائرة 208 مديرية عتمه محافظة ذمار وإخوانه وكافة ال رسام بمديرية عتمه محافظة ذمار في وفاة المغفور له باذن الله تعالى شقيقه الشيخ/ محمد ناجي مصلح رسام .



وفي البرقية التي بعثها مجيديع باسمه ونيابة عن قيادات وقواعد المؤتمر الشعبي العام أشاد بمناقب الفقيد الذي امضى معظم حياته في خدمة الوطن والدفاع عن الثورة والجمهورية والوحده وخدمة المجتمع وإصلاح ذات البين ؛سائلاً الله العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمته ومغفرته ورضوانه ويسكنه فسيح جناته ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.



" إنا لله وإنآ إليه راجعون".