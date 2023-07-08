السبت, 08-يوليو-2023 الساعة: 10:48 م - آخر تحديث: 10:05 م (05: 07) بتوقيت غرينتش      بحث متقدم
الصفحة الرئيسية
أخبار
افتتاحية
اقتصاد
محافظات
رياضة
ثقافة
دين
حوار
مغتربون
قضايا وآراء
مجتمع مدني
علوم وتقنية
فنون ومنوعات
كتب ودراسات
عربي ودولي
وثائق ونصوص
إستطلاعات وتقارير
شهيد اليمن عبدالغني
خليجي 20
فيديو المؤتمرنت
عدسة المؤتمرنت
اليمن(شهداء الإرهاب)
إقرأ في المؤتمر نت
المُنتصرون‮ ‬للوحدة
صادق‮ ‬بن‮ ‬أمين‮ ‬أبوراس - رئيس‮ ‬المؤتمر‮ ‬الشعبي‮ ‬العام
منتدى‮ «‬لاهاي»‮.. ‬لا‮ ‬جديد‮ ‬لافت
يحيى علي نوري
تأملات واقعية في تاريخ وحاضر الشعب اليمني العظيم بمناسبة يوم الوحدة اليمنية الخالدة
أ.د. عبدالعزيز صالح بن حبتور
عيد الوحدة وضرورة التعاطي المختلف
خالد سعيد الديني
أيامكم وحدة وتعايش ومواطنة متساوية وسلام
راسل القرشي
الحدث‮ ‬التاريخي
فاطمة‮ ‬الخطري
الوحدة.. مشروع الوطن الكبير
طه هادي عيضه
التآمر الشيطاني الجديد القديم لمشيخة الامارات العربية المتحدة على اليمن العظيم
محمد عبدالمجيد الجوهري
استحقاقات‮ ‬الصمود‮ ‬والانتصار
غازي‮ ‬أحمد‮ ‬علي محسن‮ ❊‬
وطنية أبو راس لا تحتاج شهادة (بياعي) الإحداثيات!!
علي البعداني
غياب الأحزاب وصمود المؤتمر
توفيق‮ ‬عثمان‮ ‬الشرعبي
أخبار
المؤتمر نت - “أطعمة دفاعية” تحمي القلب من الخطر

“أطعمة دفاعية” تحمي قلب الانسان من خطر شديد

المؤتمرنت -
“أطعمة دفاعية” تحمي قلب الانسان من خطر شديد
توصلت دراسة جديدة بقيادة باحثين كنديين من عدة مناطق في جميع أنحاء العالم إلى أن عدم تناول ما يكفي من 6 أطعمة رئيسية، قد يكون مرتبطا بخطر شديد على قلب الإنسان قد يؤدي إلى الوفاة.

وحسب موقع "سي تي في نيوز"، جاء ذلك في مقال نشره باحثون من معهد أبحاث صحة السكان في جامعة ماكماستر في هاميلتون، في كندا، في دورية القلب الأوروبية.

وقال الباحثون إن الأشخاص الذين يستهلكون الفواكه والخضروات والبقوليات والمكسرات والأسماك ومنتجات الألبان كاملة الدسم كانوا قادرين على تقليل مخاطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية والنوبات القلبية والسكتات الدماغية.

بالإضافة إلى ذلك، فإن تناول كميات معتدلة من الحبوب الكاملة واللحوم غير المصنعة يمكن أن يساعد أيضا في تقليل هذه المخاطر الصحية.

تضمنت النتائج التي توصلوا إليها أبحاثا من دراسات مختلفة شملت 245000 شخصا في 80 دولة مختلفة.

كيف تدمج هذه الأطعمة في نظامك الغذائي
ينصح مؤلفو الدراسة باتباع نظام غذائي صحي مثالي، يُطلق عليه اسم PURE. ووفقا لهذا النظام الغذائي، يُنصح الأشخاص بتناول متوسط يومي من حصتين إلى 3 حصص من الفاكهة، و 2 إلى 3 حصص من الخضار، وحصة واحدة من المكسرات، ووجبتين من منتجات الألبان.

يشمل هذا أيضا 3 إلى 4 حصص من البقوليات و2 إلى 3 حصص من الأسماك أسبوعيا. أما بالنسبة للحبوب الكاملة واللحوم الحمراء أو الدواجن، فيوصى بتناول حصة واحدة من كل نوع من الأطعمة في اليوم.

يذكر أنه حسب تقديرات منظمة الصحة العالمية، فإن 17.9 مليون شخص يموتون بسبب الأمراض القلبية الوعائية كل عام. ويمثل هذا ما يقرب من 32% من جميع الوفيات عالميا، منها 85% كانت جميعها مرتبطة بالنوبات القلبية والسكتات الدماغية.*وكالات








أضف تعليقاً على هذا الخبر
ارسل هذا الخبر
تعليق
إرسل الخبر
إطبع الخبر
RSS
حول الخبر إلى وورد
معجب بهذا الخبر
انشر في فيسبوك
انشر في تويتر
المزيد من "أخبار"
عناوين أخرى متفرقة
عربي ودولي: مصرع 6 في تحطم طائرة في كاليفورنيا
أخبار: الخدمة : غداً السبت أول أيام الدوام الرسمي
أخبار: عقاران جديدان يعالجان السمنة
علوم وتقنية: تسمم سببه البقع الخضراء على البطاطا
أخبار: فعاليات جماهيرية حاشدة إحتفاء بيوم الولاية
علوم وتقنية: 12 طعاما تحتوي على كالسيوم أعلى من الحليب
فنون ومنوعات: اكتشاف كنز داخل بطن حوت
أخبار: أجواء حارة وامطار متوقعة في 6 محافظات
رياضة: مدرب جديد لباريس سان جيرمان
اقتصاد: استقرار أسعار الذهب مع ارتفاع الدولار
عربي ودولي: متطرفون يقتحمون باحات المسجد الأقصى
أخبار: فوز يمني في دورة رياضية بالجزائر
عربي ودولي: مقتل وإصابة 4 في تحطم طائرة جنوب كاليفورنيا
أخبار: وداع مهيب لفقيد الوطن المناضل أحمد الأصبحي
أخبار: تشييع جثمان القيادي المؤتمري الشيخ المشرقي
أخبار: عودة 424 حاجا عبر مطار صنعاء الدولي
أخبار: الوهباني يواسي آل الارياني
أخبار: الخارجية تنعي وزيرها الأسبق أحمد الاصبحي
أخبار: الأمين العام المساعد يواسي آل عثمان
أخبار: أجواء حارة وأمطار متوقعة في 10 محافظات
أخبار: المؤتمر: رحيل المناضل الاصبحي خسارة كبيرة لليمن وللمؤتمر (بيان نعي)
أخبار: لبوزة يعزي بوفاة الدكتور احمد الاصبحي
أخبار: رئيس المؤتمر يعزي بوفاة المناضل الاصبحي ويشيد بمناقبه وارثه
أخبار: رئيس المؤتمر يعزي بوفاة القيادي الشيخ مبخوت المشرقي
أخبار: مجيديع يعزي بوفاة الشيخ احمد مصلح فاضل
جميع حقوق النشر محفوظة 2003-2023