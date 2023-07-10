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المؤتمر نت - بعث الامين العام المساعد للشؤون التنظيمية بالمؤتمر الشعبي العام الشيخ

الشريف يعزي الشيخ حميد الدالي بوفاة والدته

المؤتمرنت -
الشريف يعزي الشيخ حميد الدالي بوفاة والدته
بعث الامين العام المساعد للشؤون التنظيمية بالمؤتمر الشعبي العام الشيخ خالد عبدالوهاب الشريف برقية عزاء ومولساة إلى القيادي المؤتمري الشيخ حميدحسين الدالي عضوالمجلس المحلي بمديرية جبل يزيد محافظة عمران وذلك في وفاة والدته الفاضلة .

وعبر الشريف باسمه شخصيا ونيابة عن قيادات وقواعد المؤتمر عن خالص التعازي وعميق المواساة بهذا المصاب سائلا المولى - جلّت قدرته - أن يتغمد الفقيدة بواسع رحمته وعظيم مغفرته، وأن يسكنها فسيح جنانه، وأن يلهم أهلها وذويها الصبر والسلوان "إنا لله وإنا اليه راجعون".








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