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أخبار
المؤتمر نت - الأرصاد يتوقع طقساً حاراً وأمطار متفرقة

الأرصاد يتوقع طقساً حاراً وأمطار متفرقة

المؤتمرنت -
الأرصاد يتوقع طقساً حاراً وأمطار متفرقة
توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية طقساً حاراً إلى شديد الحرارة على المناطق الساحلية والصحارى، ورياحاً شديدة حول أرخبيل سقطرى وهطول أمطار متفرقة على عدة محافظات خلال الـ 24 ساعة المقبلة.

وذكر المركز في نشرته الجوية أنه من المتوقع طقساً حاراً إلى شديدة الحرارة نهاراً في الصحاري والهضاب الداخلية، تتراوح درجات الحرارة العظمى بين 40 - 45 درجة مئوية.

وحسب المركز قد يكون الطقس حاراً ورطباً، في المناطق والسهول الساحلية وأرخبيل سقطرى تتراوح درجات الحرارة بين 32 - 40 درجة مئوية.

وأشار إلى احتمال هبوب رياح شديدة إلى شديدة جداً حول أرخبيل سقطرى تتراوح سرعتها بين 25 – 45 عقدة، نشطة إلى شديدة على السواحل الجنوبية والشرقية وخليج عدن ومدخل باب المندب تتراوح سرعتها بين 20 - 30 عقدة تعمل على اضطراب البحر وارتفاع الموج.

ومن المحتمل هطول أمطار متفرقة مصحوبة بالرعد أحياناً على أجزاء من محافظات حجة، المحويت، ريمة، ذمار، إب، تعز، الضالع، لحج وعلى اجزاء من الهضاب الداخلية لمحافظات أبين، شبوة، المهرة وهضبة حضرموت.

وأفاد المركز بهطول أمطار خلال ال24 ساعة الماضية في بلغت كميتها في عتق شبوة 16.2 ملم، وفي صرفيت المهرة: 1.9 ملم، كما هطلت أمطار متفرقة على أجزاء من محافظات البيضاء، الضالع، ريمة، إب، تعز، شرق ذمار، هضبة حضرموت وشمال صنعاء وكانت خارج نطاق محطات الرصد.

وحذر المركز من درجات الحرارة المرتفعة ونصح بعدم التعرض المباشر لأشعة الشمس والإكثار من شرب السوائل.

كما حذر الصيادين وربابنة السفن ومرتادي البحر من اضطراب البحر وارتفاع الموج حول أرخبيل سقطرى وخليج عدن وأجزاء من السواحل الجنوبية والشرقية ومدخل باب المندب.

ودعا المركز إلى عدم التواجد في بطون الأودية وممرات السيول في المناطق المتوقع هطول الأمطار عليها وضرورة الاحتماء من العواصف الرعدية .








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