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أخبار
المؤتمر نت - تصريح هام عن مكتب رئيس مجلس الوزراء

تصريح هام عن مكتب رئيس الوزراء الدكتور بن حبتور

المؤتمرنت -
تصريح هام عن مكتب رئيس الوزراء الدكتور بن حبتور
نفى مصدر مسؤول في مكتب رئيس مجلس الوزراء الدكتور عبدالعزيز صالح بن حبتور، ما أورده أحد مواقع مشيخة الإمارات عن تقديم استقالته من رئاسة الحكومة.

وأكد المصدر أن ما تم نشره في ذلك الموقع عار عن الصحة جملة وتفصيلاً ويندرج ضمن حملات الكذب والتدليس التي دأبت عليها وسائل الإعلام التقليدية والإلكترونية التابعة لدولتي العدوان السعودية والإمارات وعملائهما ومرتزقتهما طيلة السنوات الماضية ولم تستثن أحد من القيادات الوطنية بصنعاء بمن فيهم الدكتور بن حبتور.

وأشار المصدر إلى أن جميع القيادات في صنعاء يجمعها هدف وطني سامي كبير وهو مقاومة العدوان والحصار ومواجهة مؤامراته المستمرة وفي المقدمة تلك المستهدفة للجبهة الداخلية والساعية للنيل منها بعد أن فشلت في معركتها العسكرية والأمنية.

ولفت المصدر ، في تصريح لوكالة سبأ ، إلى أن رئيس الوزراء يقوم بواجباته ومهامه متكئاً على الصلاحيات والمهام المخولة له بموجب الدستور والقانون بما في ذلك علاقاته مع كافة المؤسسات الدستورية الأخرى وجميع قيادات الدولة التي تسودها روح المسؤولية الوطنية والتاريخية المتصلة بالظرف الاستثنائي الراهن والاحترام المتبادل.








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