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أخبار
المؤتمر نت - الاحتلال ينفذ 38 عملية هدم في الضفة والقدس

الاحتلال ينفذ 38 عملية هدم في الضفة والقدس خلال اسبوعين

المؤتمرنت -
الاحتلال ينفذ 38 عملية هدم في الضفة والقدس خلال اسبوعين
نفذت قوات العدو الصهيوني، 38 عملية هدم لمبانٍ بالقدس المحتلة والمنطقة "ج" بالضفة الغربية بما فيها 14 منزلًا خلال الأسبوعين الماضيين بذريعة عدم الترخيص.

وأفاد موقع "فلسطين أون لاين" اليوم الأربعاء، بأنه خلال النصف الأول من العام الجاري، أصدرت سلطات العدو 822 إخطارًا لهدم منشآت فلسطينية بحجة عدم الترخيص في ارتفاع ملحوظ وقياسي في عدد الإخطارات الموجهة مقارنة بنفس الفترة الزمنية من العام الماضي والذي سبقه.

وتركزت معظم هذه الإخطارات في محافظتي الخليل (221 إخطاراً) وبيت لحم (170 إخطاراً).

ونفذت سلطات العدو ما مجموعه 256 عملية هدم، هدمت خلالها 303 منشأة في الضفة الغربية بما فيها مدينة القدس منها مدرسة أساسية في جب الذيب في محافظة بيت لحم لمرتين على التوالي، وتضرر جراء عمليات الهدم 543 شخصاً منهم 272 طفلاً.








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