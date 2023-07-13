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المؤتمر نت - بعث الأخ صادق بن امين ابوراس رئيس المؤتمر الشعبي العام برقية عزاء ومواساة في وفاة القيادي المؤتمري العميد الركن علي حسن الشاطر عضو اللجنة الدائمة

رئيس المؤتمر يعزي بوفاة القيادي علي حسن الشاطر

المؤتمرنت -
رئيس المؤتمر يعزي بوفاة القيادي علي حسن الشاطر
بعث الأخ صادق بن امين ابوراس رئيس المؤتمر الشعبي العام برقية عزاء ومواساة في وفاة القيادي المؤتمري العميد الركن علي حسن الشاطر عضو اللجنة الدائمة الرئيسية للمؤتمر .

وفي البرقية التي بعثها إلى بسام علي حسن الشاطر عضو اللجنة الدائمة الرئيسية عضو مجلس النواب وإخوانه وكافة ال الشاطر بمديرية مناخه محافظة صنعاء أشاد رئيس المؤتمر بمناقب الفقيد الذي كان واحدا من الالف المؤسسين للمؤتمر الشعبي العام في العام 1982 م واحد القيادات الاعلامية والعسكرية البارزة والتي قدمت خدمات مشهودة للوطن من خلال عمله مديرا لدائرة التوجيه المعنوي بوزارة الدفاع ورئيسا لتحرير صحيفة ٢٦ سبتمبر مشيرا إلى أن رحيله يمثل خسارة لاحد القيادات الاعلامية اليمنية البارزة .

وعبرابوراس باسمه ونيابة عن قيادات وقواعد المؤتمر عن خالص التعازي وعميق المواساة برحيل العميد الركن علي حسن الشاطر سائلاً الله العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمته ومغفرته ورضوانه ويسكنه فسيح جناته ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

" إنا لله وإنآ إليه راجعون".








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