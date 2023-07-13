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أخبار
المؤتمر نت - توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية هطول أمطار رعدية على عدد من المحافظات، وأجواء حارة

أجواء حارة نهاراً.. أمطار متوقعة في 9 محافظات

المؤتمرنت -
أجواء حارة نهاراً.. أمطار متوقعة في 9 محافظات
توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية هطول أمطار رعدية على عدد من المحافظات، وأجواء حارة إلى شديدة الحرارة على الصحارى والمناطق والسهول الساحلية خلال الـ 24 ساعة المقبلة.

وقال المركز في نشرته الجوية إنه يتوقع هطول أمطار رعدية على مناطق من محافظات ريمة، ذمار، إب، تعز، الضالع، البيضاء، شبوة ومرتفعات لحج وأبين.

ومن المتوقع أيضاً هطول أمطار خفيفة إلى متوسطة على أجزاء من صعدة، عمران، حجة، المحويت، صنعاء، ومحافظتي حضرموت والمهرة.

وأشار المركز إلى أن الأجواء قد تكون حارة إلى شديدة الحرارة نهاراً في الصحارى والهضاب الداخلية، وتتراوح درجات الحرارة العظمى بين 39- 44 درجة مئوية.

فيما ستكون الأجواء حارة ورطبة في المناطق والسهول الساحلية، وتتراوح درجات الحرارة بين 34-40 درجة مئوية.

وحسب المركز من المحتمل هبوب رياح قوية إلى قوية جداً حول أرخبيل سقطرى وأجزاء من السواحل الشرقية تتراوح سرعتها بين 27-47 عقدة ورياح نشطة إلى قوية على السواحل الجنوبية ومدخل باب المندب تتراوح سرعتها بين 17-27 عقدة تعمل على اضطراب البحر وارتفاع الموج.

وأفاد بأن كمية الأمطار التي هطلت خلال الـ24 ساعة الماضية في بعض محطات الرصد الجوي جاءت على النحو الآتي/ إب : 12.5ملم، السدة: 5، الكدن : 2.3، صرفيت : 0.5 ملم.

وهطلت أمطار على أجزاء متفرقة من المرتفعات الغربية والهضاب الداخلية وسهل تهامة وكانت خارج نطاق محطات الرصد.

ودعا المركز إلى عدم التواجد في بطون الأودية أو عبور ممرات السيول والجسور الأرضية، محذراً من العواصف الرعدية وتدني مدى الرؤية الأفقية بسبب الضباب أو السحب المنخفضة.

كما حذر المواطنين من الأجواء الحارة والشديدة الحرارة في الصحارى والهضاب الداخلية والمناطق والسهول الساحلية، ونصح بعدم التعرض المباشر لأشعة الشمس.

وحذر كذلك الصيادين ومرتادي البحر من اضطراب البحر وارتفاع الموج حول أرخبيل سقطرى والسواحل الجنوبية والشرقية ومدخل باب المندب.








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