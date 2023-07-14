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المؤتمر نت - كمية الأمطار التي هطلت خلال الـ24 ساعة الماضية وتم قياسها في بعض محطات الرصد الجوي جاءت على النحو الآتي

اجواء حارة واضطراب في البحر .. تحذيرات هامة

المؤتمرنت -
اجواء حارة واضطراب في البحر .. تحذيرات هامة
توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية هطول أمطار رعدية متفاوتة الشدة على عدد من المحافظات، واجواء حارة إلى شديدة الحرارة نهاراً في الصحارى والمناطق والسهول الساحلية خلال الـ 24 ساعة المقبلة.

وقال المركز في نشرته الجوية إنه يتوقع هطول أمطار رعدية متفاوتة الشدة على مناطق من محافظات إب، ريمة ، المحويت، حجة، تعز، الضالع ، البيضاء، شبوة، غرب كل من صنعاء وذمار ومرتفعات لحج وأبين.

ومن المتوقع كذلك هطول أمطار خفيفة إلى متوسطة على أجزاء من عمران، صعدة، شرق الحديدة، ومحافظتي حضرموت والمهرة .

وحسب المركز يُحتمل أن تكون الأجواء حارة إلى شديدة الحرارة نهاراً في الصحارى والهضاب الداخلية، تتراوح درجات الحرارة العظمى بين 37- 44 درجة مئوية، وحارة ورطبة في المناطق والسهول الساحلية، تتراوح درجات الحرارة بين 34-40 درجة مئوية.

وأشار إلى هبوب رياح شديدة إلى شديدة جداً حول أرخبيل سقطرى وأجزاء من السواحل الشرقية تتراوح سرعتها بين 30-47 عقدة تعمل على اضطراب البحر وارتفاع الموج.

فيما قد تكون الرياح متوسطة إلى نشطة على السواحل الجنوبية ومدخل باب المندب وتتراوح سرعتها بين 15-25 عقدة تعمل على اضطراب البحر وارتفاع الموج.

وأوضح المركز أن كمية الأمطار التي هطلت خلال الـ24 ساعة الماضية وتم قياسها في بعض محطات الرصد الجوي جاءت على النحو الآتي/ إب : 1.1 ملم، تعز : 0.5، صرفيت : 0.3، الحوبان : 0.2ملم.

كما هطلت أمطار على أجزاء متفرقة من سلسلة المرتفعات الغربية والهضاب الداخلية وكانت خارج نطاق محطات الرصد.

وحذر المركز من الأجواء الحارة والشديدة الحرارة في الصحارى والهضاب الداخلية والمناطق والسهول الساحلية.

كذلك حذر الصيادين ومرتادي البحر من اضطراب البحر وارتفاع الموج حول أرخبيل سقطرى والسواحل الجنوبية والشرقية ومدخل باب المندب.

وحسب وكالة الانباء اليمنية (سبأ) فقد دعا المركز إلى عدم التواجد في بطون الأودية أو عبور ممرات السيول، محذراً من العواصف الرعدية.








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