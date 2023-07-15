المؤتمرنت -

إعلام المؤتمر يعزي الزميل محمود الحداد بوفاة والده

بعث العاملون في القطاع الاعلامي بالمؤتمر الشعبي العام برقية عزاء ومواساة إلى الزميل محمود أحمد أحمد الحداد، في وفاة والده الحاج أحمد أحمد يحيى الحداد، والذي وافاه الأجل بعد حياة حافلة بالعطاء الوطني وخدمة المجتمع.



وعبر العاملون في القطاع الاعلامي عن خالص العزاء وصادق المواساة للزميل محمود الحداد وإخوانه وكافة أفراد الأسرة في هذا المصاب الجلل.



سائلين المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ويسكنه فسيح جنانه وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان..

"إنا لله وإنا اليه راجعون".