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أخبار
المؤتمر نت - توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية أجواء حارة إلى شديدة الحرارة نهاراً في الصحارى والمناطق الساحلية وهبوب رياح قوية حول سقطرى والسواحل الشرقية وهطول أمطار رعدية على أجزاء بعض المحافظات

أجواء حارة وأمطار.. وتحذير من اضطراب البحر

المؤتمرنت -
أجواء حارة وأمطار.. وتحذير من اضطراب البحر
توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية أجواء حارة إلى شديدة الحرارة نهاراً في الصحارى والمناطق الساحلية وهبوب رياح قوية حول سقطرى والسواحل الشرقية وهطول أمطار رعدية على أجزاء بعض المحافظات خلال الـ24 ساعة المقبلة.

وقال المركز في نشرته الجوية اليوم، إنه يتوقع أجواء حارة إلى شديدة الحرارة نهاراً في الصحارى والهضاب الداخلية، تتراوح درجات الحرارة العظمى بين 39- 44 درجة مئوية.

وقد تكون الأجواء حارة ورطبة في المناطق والسهول الساحلية، تتراوح درجات الحرارة العظمى بين 34-40 درجة مئوية.

وأشار المركز إلى احتمال هبوب رياح قوية إلى قوية جداً حول أرخبيل سقطرى وأجزاء من السواحل الشرقية وتتراوح سرعتها بين 27-47 عقدة، فيما ستكون نشطة إلى قوية على السواحل الجنوبية ومدخل باب المندب وتتراوح سرعتها ما بين 15-25 عقدة تعمل على اضطراب البحر وارتفاع الموج.

ومن المحتمل هطول أمطار رعدية على أجزاء من محافظات صعدة، عمران، المحويت، ذمار، إب، تعز والبيضاء، وأمطار متفرقة مصحوبة بالرعد أحياناً على أجزاء من محافظات صنعاء، الضالع، لحج، حجة، المهرة، سقطرى، ومرتفعات شبوة وأبين .

وذكر المركز أن كمية الأمطار التي هطلت خلال الـ24 ساعة الماضية وتم قياسها في صرفيت : 3.3 ملم، إب : 0.6 ملم، وهطلت أمطار على أجزاء متفرقة من المرتفعات الغربية وكانت خارج نطاق محطات الرصد الجوي .

وحذر المركز المواطنين من الأجواء الحارة والشديدة الحرارة في الصحاري والهضاب الداخلية والمناطق والسهول الساحلية، ونصح بعدم التعرض لأشعة الشمس المباشرة.

كما حذر الصيادين ومرتادي البحر من اضطراب البحر وارتفاع الموج حول أرخبيل سقطرى والسواحل الجنوبية والشرقية ومدخل باب المندب، ومن العواصف الرعدية والتواجد في بطون الأودية وعبور ممرات السيول .

ونبه سائقي المركبات من التدني في مدى الرؤية الأفقية بسبب الضباب أو السحب المنخفضة ومن عبور الجسور الأرضية.








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