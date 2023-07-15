المؤتمرنت -

جبل يدعو لاتخاذ موقف أممي يٌلزم تحالف العدوان بتشغيل مطار صنعاء

دعا وكيل هيئة الطيران المدني والأرصاد، رائد جبل، الأمم المتحدة الى اتخاذ موقف ملزم لتحالف العدوان ومرتزقته بالسماح بتشغيل مطار صنعاء إلى كل الوجهات، ولكل الشركات المحلية والدولية بدون قيد أو شرط؛ باعتباره المتنفس الوحيد للمرضى والمحتاجين للسفر.



وأشار وكيل الهيئة إلى أن حادثة وفاة المسافرة مريم حمود هادي في مطار صنعاء، التي كانت في طريقها اليوم إلى العلاج في مستشفيات الأردن، هي حالة من عشرات حالات الوفاة اليومية في البلد؛ نتيجة استمرار تحالف العدوان بإغلاق مطار صنعاء.



ولفت إلى أنه منذ بدء تحالف العدوان حربه وحصاره على اليمن كان مطار صنعاء أحد المنافذ التي حرص على أن تؤصد أمام الشعب اليمني، وما زال إلى اليوم؛ رغم مرور عام ونصف من الهدنة، يفرض قيوده على الأجواء والمطارات اليمنية، ويمنع تشغيل شركات الطيران النقل من وإلى مطار صنعاء، رغم جاهزية المطار، ورغبة عدد من الشركات بالتشغيل من مطار صنعاء.



وأوضح الوكيل جبل أن ثلاث رحلات أو ست رحلات أسبوعيا من مطار صنعاء لا تخدم الاحتياج الأدنى للشعب اليمني.. مبينا أن أي إجراء أو قيود على المطار من قبل تحالف العدوان تتنافى مع القوانين الدولية التي تكفل حقوق السفر والتنقل لكل المواطنين.



وطالب بسرعة فتح مطار صنعاء الدولي لكل شركات الطيران المحلية الدولية، وإلى كل الوجهات، وكذا تحييد الخطوط الجوية اليمنية؛ باعتبارها الناقل الوطني للجمهورية اليمنية، وتقدم خدماتها للشعب اليمني بشكل كامل دون تحيز أو تمييز، وتقوم بالتشغيل من مطار صنعاء إلى كل الوجهات بدون قيد أو شرط.



وأعرب عن أسفه لما تقوم به الخطوط الجوية اليمنية من تقليص لرحلاتها من وإلى مطار صنعاء بدون أي مبرر.. لافتا إلى أن تحالف العدوان ينفذ أجندته الظالمة والمميتة بحق أبناء الشعب اليمني عن طريق مرتزقته وبشكل مكشوف وملزم لهم.

