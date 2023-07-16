المؤتمرنت -

إقرار سعر وايت الماء في ذمار بـ5000 ريال

أقر اجتماع برئاسة محافظ ذمار، محمد ناصر البخيتي، اليوم، آلية لتحديد أسعار وايتات مياه الشرب بمديرية ذمار.



وحدد الاجتماع، سعر تعبئة الوايت سعة ستة متر مكعب بألف و800 ريال، بحيث يكون سعر الوايت للمستفيد خمسة الآف ريال.



وكلف الاجتماع، مكتب الصناعة والتجارة بإلزام ملاك وايتات المياه بالسعر المحدد ومتابعة تنفيذه وضبط المخالفين.



كما كلف، فرع هيئة الموارد المائية بمتابعة تنفيذ القرار لدى ملاك الآبار التجارية، ومراقبة جودة المياه، وإلزام ملاك الوايتات بتطبيق الاشتراطات الصحية، وتحديد لون خاص بوايتات مياه الشرب، ومنع بيع المياه للوايتات التي سعتها أكبر من 15 متر مكعب.



وفي الاجتماع، شدد المحافظ البخيتي، على توحيد وضبط أسعار وايتات مياه الشرب بناء على تكلفة الإنتاج، ومراعاة الانخفاضات في أسعار مادة الديزل والكهرباء.



وأكد أهمية تضافر الجهود في توفير الخدمات والتخفيف من معاناة المواطنين لا سيما في ظل ظروف العدوان والحصار.. حاثا ملاك الآبار والوايتات التجارية على الالتزام.



ووجه محافظ ذمار، بالتنسيق بين المكاتب والجهات المعنية في متابعة تنفيذ القرار واتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين.