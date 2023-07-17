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المؤتمر نت - بعث الأمين العام المساعد للمؤتمر الشعبي العام الشيخ جابر عبدالله غالب الوهباني، برقية عزاء ومواساة في وفاة عمر محمد النهاري، الذي وافاه الأجل بعد حياة حافلة بالعطاء الوطني والاجتماعي

الأمين العام المساعد يعزي بوفاة عمر النهاري

المؤتمرنت -
الأمين العام المساعد يعزي بوفاة عمر النهاري
بعث الأمين العام المساعد للمؤتمر الشعبي العام الشيخ جابر عبدالله غالب الوهباني، برقية عزاء ومواساة في وفاة عمر محمد النهاري، الذي وافاه الأجل بعد حياة حافلة بالعطاء الوطني والاجتماعي.

وعبّر الأمين العام المساعد باسمه شخصياً ونيابة عن قيادات وأعضاء وكوادر المؤتمر الشعبي العام، عن تعازيه الحارة وعميق مواساته للأخ عبدالكريم محمد حمزة النهاري عضو اللجنة الدائمة، ونجل الفقيد مجاهد عمر محمد النهاري، وإخوانه وكافة آل النهاري بمديرية وصاب السافل محافظة ذمار في هذا المصاب الأليم.

وأشاد الوهباني بمناقب وأدوار الفقيد المشهودة في خدمة الوطن والمجتمع.. سائلاً الله العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمته وعظيم مغفرته ويسكنه فسيح جناته ويلهم أهله وذويه وقبيلته الصبر والسلوان.

" إنا لله وإنآ إليه راجعون ".








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