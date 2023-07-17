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أخبار
المؤتمر نت - مسؤولون يتفقدون تنفيذ مشروعات تنموية في صنعاء

مسؤولون محليون يتفقدون تنفيذ مشروعات تنموية في صنعاء

المؤتمرنت -
مسؤولون محليون يتفقدون تنفيذ مشروعات تنموية في صنعاء
تفقد وزير الأشغال العامة والطرق المهندس غالب مطلق وأمين العاصمة حمود عباد، اليوم سير العمل بمشروع إعادة تأهيل وترميم جسر السائلة الممتد إلى شارع البليلي، البالغ تكلفته 50 مليون ريال.

واطلع مطلق وعباد على تنفيذ أعمال الصبة الخرسانية بداية جسر السائلة باتجاه شارع البليلي بمديرية الوحدة ضمن المشروع الذي تموله السلطة المحلية بالأمانة في إطار خطة المشاريع للعام الجاري.

واستمعا من المهندسين إلى شرح حول مستوى الإنجاز بمشروع تأهيل وترميم جسر السائلة مع شارع البليلي والذي يشمل أعمال سفلتة سطح الجسر الممتد باتجاه ميدان الشهداء في باب اليمن.

وحث وزير الأشغال وأمين العاصمة، على مضاعفة جهود العمل وسرعة إنجاز المشروع وفقاً للمواصفات الهندسية والفترة الزمنية المحددة، بما يسهم في تسهيل حركة السير والحفاظ على سلامة الجسر والشارع.

رافقهم رؤساء لجان الشؤون الاجتماعية والتخطيط والتنمية والخدمات بمحلي أمانة العاصمة حمود النقيب، وشرف الهادي، وعادل العقاري، ووكيل قطاع الأشغال والمشاريع المهندس عبدالكريم الحوثي.








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