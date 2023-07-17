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المؤتمر نت - ووقف الاجتماع أمام تدهور الأوضاع في المناطق الواقعة تحت الاحتلال .. مشيراً إلى أنها أحد مظاهر العبث بالوضع الاقتصادي الذي تشرف عليه أمريكا وبريطانيا وأدواتها بهدف تجويع الشعب اليمني ونهب ثرواته

السياسي الأعلى: الانهيار الاقتصادي بالمناطق المحتلة هدفه تجويع اليمنيين

المؤتمرنت -
السياسي الأعلى: الانهيار الاقتصادي بالمناطق المحتلة هدفه تجويع اليمنيين
اطلع المجلس السياسي الأعلى في اجتماعه اليوم، برئاسة رئيس المجلس مهدي المشاط، على تقرير عن مستوى الإعداد لخطط العام الهجري الجديد 1445هـ، وهنأ السيد عبدالملك بدر الدين الحوثي وحكومة الإنقاذ والشعب اليمني بحلول العام الهجري الجديد.

وأشاد المجلس بالجهود المبذولة استعداداً للعام الدراسي الجديد سواءً من قبل وزارة التربية والتعليم أو وزارة التعليم العالي والبحث العلمي أو وزارة التعليم الفني والتدريب المهني، مؤكداً اهتمام المجلس السياسي الأعلى بالكادر التعليمي والمسار التعليمي بشكل عام، لتجاوز العديد من الإشكالات التي تسبب بها العدوان والحصار على اليمن.

واستعرض الاجتماع تقريراً عن الوضع الاقتصادي والظروف التي يعشيها أبناء الوطن عموماً جراء المؤامرات والاستهداف الدائم الذي يمارسه تحالف العدوان برعاية أمريكية وبريطانية بهدف خنق المواطن اليمني في كل شبر من اليمن.

ووقف الاجتماع أمام تدهور الأوضاع في المناطق الواقعة تحت الاحتلال .. مشيراً إلى أنها أحد مظاهر العبث بالوضع الاقتصادي الذي تشرف عليه أمريكا وبريطانيا وأدواتها بهدف تجويع الشعب اليمني ونهب ثرواته.

وأكد الاجتماع على مضاعفة الجهود في كل المناطق الحرة لتوفير الخدمات وتحسين أوضاع المواطنين والعمل وفق الخطط المقرة إلى من شأنها تكامل الجهود والقدرات والإمكانات.

إلى ذلك استمع المجلس السياسي الأعلى إلى إيضاح من رئيس المجلس حول المستجدات السياسية وما يتعلق بتفريغ السفينة صافر، وأثنى على الجهود التي تبذل في هذا السياق.








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