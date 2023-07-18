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أخبار
المؤتمر نت - توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية هطول أمطار رعدية بعضها غزيرة على عدة محافظات، وطقساً حاراً إلى شديد الحرارة في الصحارى والمناطق الساحلية ورياحاً شديدة حول أرخبيل سقطرى وأجزاء من السواحل

الأرصاد يحذر: أمطار وأجواء حارة ورياح شديدة

المؤتمرنت -
الأرصاد يحذر: أمطار وأجواء حارة ورياح شديدة
توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية هطول أمطار رعدية بعضها غزيرة على عدة محافظات، وطقساً حاراً إلى شديد الحرارة في الصحارى والمناطق الساحلية ورياحاً شديدة حول أرخبيل سقطرى وأجزاء من السواحل الجنوبية والشرقية خلال الـ 24 ساعة المقبلة.

وقال المركز الوطني في نشرته الجوية اليوم، إنه يتوقع هطول أمطار رعدية بعضها غزيرة على مناطق من مرتفعات حضرموت وشبوة وأبين، البيضاء، تعز، إب، الضالع.

ومن المتوقع هطول أمطار خفيفة إلى متوسطة على أجزاء من سواحل وصحاري المهرة وحضرموت، جنوب مأرب، لحج، غرب كل من ذمار وصنعاء، المحويت، ريمة، حجة وسهل تهامة.

وأشار المركز إلى احتمال أن يكون الطقس حاراً إلى شديد الحرارة نهاراً في الصحارى والهضاب الداخلية تتراوح درجات الحرارة العظمى بين 38-44 درجة مئوية، وحاراً رطباً في المناطق الساحلية وأرخبيل سقطرى تتراوح الحرارة بين 33-39 درجة مئوية.

وحسب المركز قد تهب رياح نشطة حول أرخبيل سقطرى وأجزاء من السواحل الجنوبية والشرقية تتراوح سرعتها بين 25 ـ 55 عقدة تعمل على اضطراب البحر وارتفاع الموج.

وأفاد بأن كمية الأمطار التي هطلت خلال الـ24 ساعة الماضية وتم قياسها في بعض محطات الرصد الجوي جاءت على النحو الآتي/ السدة : 12.4 ملم، إب: 4.2، صرفيت: 1.6، الكدن: 0.9 ملم، كما هطلت أمطار على بعض مناطق من المرتفعات الغربية والهضاب الداخلية وكانت خارج نطاق المحطات.

وحذر المركز المواطنين من التواجد أو عبور ممرات السيول ومن العواصف الرعدية وانخفاض مدى الرؤية الأفقية أثناء وبعد هطول الأمطار.

كما حذر من الأجواء الحارة والشديدة الحرارة في الصحارى والهضاب الداخلية والمناطق الساحلية وأرخبيل سقطرى.

ونصح المركز بعدم التعرض المباشر والطويل لأشعة الشمس نهاراً وضرورة شرب كميات كافية من المياه والمرطبات، وعدم ترك الأطفال داخل المركبات المغلقة وكذلك المواد القابلة للاشتعال او الانفجار لفترات طويلة.

وحذر كذلك من ارتفاع الموج واضطراب البحر حول أرخبيل سقطرى والسواحل الجنوبية والشرقية.








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