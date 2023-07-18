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أخبار
المؤتمر نت - ضبطت شرطة المرور ألفا و374 سيارة غير مرسمة وغير مرقمة والمخالفة لآداب وقواعد المرور بأمانة العاصمة خلال أسبوع واحد

ضبط 1374 سيارة مخالفة في صنعاء خلال أسبوع

المؤتمرنت -
ضبط 1374 سيارة مخالفة في صنعاء خلال أسبوع
ضبطت شرطة المرور ألفا و374 سيارة غير مرسمة وغير مرقمة والمخالفة لآداب وقواعد المرور بأمانة العاصمة خلال أسبوع واحد.

وأوضحت الإدارة العامة للمرور في إحصائية، أن تلك السيارات توزعت بين بدون لوحات معدنية وخالع لوحات وعاكس خط ومخالفات مرورية أخرى.

وذكر مساعد مدير عام المرور العقيد الركن محمد البحاشي أنه تم نشر رجال الضبط المروري في مناطق مختلفة بالأمانة لضبط السيارات غير المرسمة وغير المرقمة في إطار الحملات الرامية إلى فرض الانضباط المروري وتطبيق القوانين والإجراءات النظامية وتطبيق العقوبات حيال المخالفين لآداب وقواعد وقانون المرور.

وأشار إلى أن هذه الحملة تأتي في إطار الجهود المستمرة لتحسين السلامة المرورية وترسيخ ثقافة الامتثال للقوانين واللوائح والقواعد المرورية.

وبين العقيد البحاشي، أن لجان ترسيم وترقيم السيارات والدراجات النارية في مراكز "جامع الشعب - ملعب 22 مايو - الثورة - المنطقة الشمالية هبرة - المنطقة الغربية الحميري"، تعمل وفق الإجراءات اللازمة وتحرص على إنجاز معاملات المواطنين بالسرعة الممكنة.

من جانبه أكد مدير إدارة الضبط المروري العقيد نجيب الأسدي استمرار الحملة، حاثاً مالكي السيارات والدراجات النارية على الامتثال للقوانين المرورية وترقيم سياراتهم والالتزام بالإجراءات المرورية الصحيحة، حفاظاً على السلامة العامة وتعزيز النظام المروري.








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