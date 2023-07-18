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المؤتمر نت - أشاد رئيس مجلس الوزراء، الدكتور عبدالعزيز صالح بن حبتور، بمستوى الخدمات الطبية والعلاجية المميزة التي يقدمها المستشفى العسكري ومركز القلب العسكري للمرضى من منتسبي المؤسسة الدفاعية وكذا للمدنيين

بن حبتور يشيد بمستوى الخدمات الطبية لمستشفى ومركز القلب العسكريين

المؤتمرنت -
بن حبتور يشيد بمستوى الخدمات الطبية لمستشفى ومركز القلب العسكريين
أشاد رئيس مجلس الوزراء، الدكتور عبدالعزيز صالح بن حبتور، بمستوى الخدمات الطبية والعلاجية المميزة التي يقدمها المستشفى العسكري ومركز القلب العسكري للمرضى من منتسبي المؤسسة الدفاعية وكذا للمدنيين.

ونوه رئيس الوزراء، لدى لقائه اليوم مدير المستشفى العسكري العميد دكتور عباس نجم الدين، ومدير مركز القلب العسكري العميد علي الشامي، ونائبي مدير المستشفى العسكري العقيد دكتور لطف الرحبي والعقيد دكتور عبدالعليم الطائفي، بالدور الكبير للمستشفى في معالجة جرحى الجيش واللجان الشعبية خلال السنوات الماضية وحتى اليوم.

وجرى في اللقاء، الوقوف على أوضاع المستشفى ومركز القلب وسير نشاطهما الطبي القيم الذي اكتسب أهمية كبيرة في ظل الظرف العصيب الذي يمر به الوطن منذ أكثر من ثمان سنوات والذي أثر على كافة القطاعات بما فيها هذا القطاع الذي استطاع بفضل تضافر جهود قيادته والكادر العامل فيه، التغلب على الكثير من الصعوبات التي واجهته.

واطلع رئيس الوزراء خلال اللقاء على البرامج التطويرية الآنية والمستقبلية للمستشفى ومركز القلب في الجوانب البشرية والتجهيزية والفنية المساعدة، التي تسعى ادارة المستشفى والمركز لتنفيذها تعزيزا لجهد التطوير المبذول خلال الفترة المنصرمة.

وبارك بهذا الخصوص جهود المستشفى والمركز وخططهما التطويرية وأداء كافة الطواقم الطبية والصحية المساعدة التي اثبتت كفاءتها و تعاملها المسئول في أداء واجباتها الصحية الانسانية والتخفيف من الآم المرضى والمصابين.








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