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أخبار
المؤتمر نت - شُيّع اليوم بصنعاء، في موكب جنائزي مهيب جثمان فقيد الوطن اللواء الركن علي حسن الشاطر، الذي وافاه الأجل بعد مسيرة حافلة بالنضال والعطاء في خدمة الوطن

تشييع مهيب لفقيد الوطن اللواء علي حسن الشاطر

المؤتمرنت - إبراهيم الحجاجي -
تشييع مهيب لفقيد الوطن اللواء علي حسن الشاطر
شُيّع اليوم بصنعاء، في موكب جنائزي مهيب جثمان فقيد الوطن اللواء الركن علي حسن الشاطر، الذي وافاه الأجل بعد مسيرة حافلة بالنضال والعطاء في خدمة الوطن.

وخلال التشييع الذي تقدمه الأمين العام للمؤتمر الشعبي العام الأستاذ غازي أحمد علي محسن، والأمين العام المساعد الشيخ جابر غالب الوهباني، وعدد من أعضاء حكومة الإنقاذ وأعضاء من مجلسي النواب والشورى وشخصيات سياسية وثقافية وإعلامية وقيادات عسكرية وأمنية وشخصيات ووجاهات اجتماعية، وجمع غفير من المواطنين، أثنى المشيعون على مناقب الفقيد الشاطر من خلال المناصب القيادية التي تولاها، والحس المسؤول والوطني الذي كان يمتاز بهما، حيث ترك أثراً طيباً في مسيرته وأمام زملائه وكل من عرفه وعايشه.

وعبروا عن أحر التعازي وصادق المواساة لأبناء الفقيد وجميع أسرته وآل الشاطر كافة بهذا المصاب.. سائلين المولى العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمته وغفرانه ويسكنه فسيح جناته ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

وقد وُوري جثمان الفقيد الثرى صباح اليوم في مقبرة الرحمة بعد الصلاة عليه في جامع التوحيد.








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