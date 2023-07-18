المؤتمرنت -

إتلاف 18 طن مواد غذائية بأمانة العاصمة

أتلف مكتب الصناعة والتجارة بأمانة العاصمة اليوم، 17 طناً و840 كيلو جراماً من المواد الغذائية منتهية الصلاحية.



وأوضح مدير مكتب الصناعة في الأمانة، ماجد السادة، أنه تم الإتلاف وفق الإجراءات القانونية، وبمشاركة عضوي نيابة الصناعة والتجارة.. مبينا أن المواد المتلفة شملت زبادي وحقين وجيلي.



وأكد الحرص على تعزيز إجراءات الرقابة والتفتيش على الأسواق والمحال التجارية، وضبط المخالفات السعرية والتموينية وعدم التهاون في اتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين والمتلاعبين بأقوات المواطنين.



وأشار السادة إلى استمرار أعمال اللجان الميدانية التابعة للمكتب وفروعه بكافة المديريات.. منوها بجهودها لتحقيق الاستقرار التمويني وضبط المخالفين بما يسهم في تخفيف معاناة المواطنين.