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المؤتمر نت - بعث الأمين العام المساعد للمؤتمر الشعبي العام الشيخ جابر عبدالله غالب الوهباني، برقية عزاء ومواساة في وفاة الشيخ إسماعيل أحمد السياغي، أحد وجهاء مديرية ذي السفال بمحافظة إب

الأمين العام المساعد يعزي بوفاة الشيخ السياغي

المؤتمرنت -
الأمين العام المساعد يعزي بوفاة الشيخ السياغي
بعث الأمين العام المساعد للمؤتمر الشعبي العام الشيخ جابر عبدالله غالب الوهباني، برقية عزاء ومواساة في وفاة الشيخ إسماعيل أحمد السياغي، أحد وجهاء مديرية ذي السفال بمحافظة إب، بعد حياة حافلة بالعطاء الوطني والاجتماعي.

وأشاد الوهباني في البرقية التي بعثها إلى أشقاء الفقيد محمد وحسين وحميد وخالد، وأبنائه محمد وسامي وأحمد، وكافة آل السياغي بمديرية ذي السفال محافظة إب، بمناقب الفقيد الوطنية وإسهاماته الفاعلة في الجوانب الإجتماعية والقبلية والإصلاح بين الناس.

معبراً عن خالص العزاء والمواساة للجميع في هذا المصاب الجلل، وذلك باسمه شخصياً ونيابةً عن قيادات وأعضاء وكوادر المؤتمر الشعبي العام، سائلاً المولى -سبحانه وتعالى- أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ومغفرته ورضوانه ويسكنه فسيح جناته ويلهم أهله وذويه وقبيلته الصبر والسلوان.

إنا لله وإنا إليه راجعون،،،








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