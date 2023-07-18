المؤتمرنت -

في يوم واحد.. ضبط 800 دراجة نارية بصنعاء

استأنفت شرطة المرور، اليوم، حملة ضبط الدراجات النارية غير المرسمة وغير المرقمة، والمخالفة لآداب وقواعد المرور بأمانة العاصمة، بمشاركة وحدة الضبط المروري ومرور الأمانة، والشرطة العسكرية.



وخلال استئناف الحملة، أكد مدير عام شرطة المرور العميد الدكتور بكيل البراشي، أن استئناف الحملة يأتي في إطار جهود وزارة الداخلية وإدارة المرور لتحقيق الانضباط وتعزيز السلامة المرورية.



وأشار إلى أن مشكلة الدراجات النارية غير المرقمة تتفاقم في العديد من المدن، ويقود بعضها سائقين متهورين، ما يشكل خطراً على مستخدمي الطريق، وارتفاع نسبة الحوادث نظرا لتجاوزهم وعدم توفر وثائق الترخيص.



وأوضح العميد البراشي أن هذا الإجراء يأتي بعد أن تم تعليق حملة الضبط السابقة قبل خمسة أشهر وإتاحة المجال للترسيم والترقيم الطوعي للدراجات النارية، مبيناً أن ذلك يهدف لتحسين السلوك المروري وتعزيز الانضباط والسلامة، وتقليل حوادث الدراجات النارية.



وأكدت إحصائية صادرة عن شرطة المرور ضبط أكثر من 800 دراجة نارية غير مرسمة وغير مرقمة وخالع لوحات، في أول أيام الحملة.



وكانت شرطة المرور حدّدت عدداً من لجان الترسيم والترقيم بأمانة العاصمة "جامع الشعب، ملعب 22 مايو، ملعب الثورة، المنطقة الشمالية هبرة والمنطقة الغربية الحميري، والتأكيد على أن اللجان تعمل على إنجاز معاملات المواطنين وتبسيط الإجراءات وبالسرعة الممكنة.



ودعت شرطة المرور أصحاب الدراجات النارية إلى سرعة التوجه طوعياً لمراكز الترسيم والترقيم لتصحيح أوضاع دراجاتهم حتى لا تتعرض للحجز والغرامة، والامتثال لقانون المرور واللوائح القانونية المعمول بها.