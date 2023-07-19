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أخبار
المؤتمر نت - أدانت وزارة حقوق الإنسان إقدام قوات النظام السعودي على إعدام ثلاثة من الشباب اليمنيين في المناطق الحدودية بمنطقة الرقو، التابعة لمحافظة صعدة

حقوق الإنسان تدين إعدام السعودية لـ3 يمنيين

المؤتمرنت -
حقوق الإنسان تدين إعدام السعودية لـ3 يمنيين
أدانت وزارة حقوق الإنسان إقدام قوات النظام السعودي على إعدام ثلاثة من الشباب اليمنيين في المناطق الحدودية بمنطقة الرقو، التابعة لمحافظة صعدة.

وأكدت الوزارة في بيان، أن هذه الجريمة الوحشية البشعة تضاف إلى قائمة طويلة ومستمرة من الجرائم التي يرتكبها النظام السعودي بشكل ممنهج بحق اليمنيين في المديريات الحدودية.

ودعت منظمة الأمم المتحدة والمنظمات الدولية إلى التوقف عن سياسات غض الطرف عما يرتكبه النظام السعودي بحق اليمنيين على الحدود.

واعتبرت هذا التغاضي المستمر من قِبل المجتمع الدولي والأمم المتحدة هو ما دفع وشجع النظام السعودي على ارتكاب المزيد من الجرائم ومجازر الإعدام الجماعية والفردية بدم بارد، غير آبه بمحاسبة أو مساءلة أو حتى إدانة.. داعية إلى موقف دولي حازم ومسؤول تجاه استمرار الجرائم والانتهاكات السعودية.








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