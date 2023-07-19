المؤتمرنت -

توقعات بهطول أمطار رعدية وأجواء حارة

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية هطول أمطار رعدية على عدد من المحافظات، وأجواء حارة إلى شديدة الحرارة على الصحارى والمناطق الساحلية خلال الـ 24 ساعة القادمة.



وذكر المركز في نشرته الجوية أنه يتوقع هطول أمطار رعدية على مناطق من محافظات ريمة، ذمار، إب، تعز، الضالع، البيضاء، شبوة ومرتفعات لحج وأبين وحضرموت والمهرة.



ومن المتوقع أيضاً هطول أمطار متفرقة قد يصحبها الرعد أحياناً على أجزاء من محافظات صعدة، عمران، حجة، المحويت، صنعاء وسهل تهامة.



وأشار المركز إلى احتمال أن تكون الأجواء حارة إلى شديدة الحرارة نهاراً على الصحارى والهضاب الداخلية، تتراوح درجات الحرارة العظمى بين 39- 45 درجة مئوية، حارة ورطبة على المناطق والسهول الساحلية، تتراوح درجات الحرارة بين 32-42 درجة مئوية.



وحسب المركز يُحتمل هبوب رياح قوية إلى قوية جداً حول أرخبيل سقطرى وأجزاء من السواحل الشرقية تتراوح سرعتها بين 28-48 عقدة تعمل على اضطراب البحر وارتفاع الموج.



وقد تهب رياح نشطة إلى قوية على السواحل الجنوبية ومدخل باب المندب تتراوح سرعتها بين 18-28 عقدة تعمل على اضطراب البحر وارتفاع الموج.



وأفاد المركز بأن كمية الأمطار التي هطلت خلال الـ24 ساعة الماضية وتم قياسها في بعض محطات الرصد الجوي جاءت على النحو الآتي/السدة: 76 ملم، صرفيت : 8.3، إب : 1.1، تعز : 0.3ملم.



كما هطلت أمطار على أجزاء متفرقة من محافظات حضرموت، شبوة، أبين، البيضاء، لحج، الضالع، ذمار، ريمة، حجة وسهل تهامة وكانت خارج نطاق محطات الرصد.



وحذر المركز المواطنين من التواجد في بطون الأودية وعبور ممرات السيول وكذا من العواصف الرعدية، ومن التدني في مدى الرؤية الأفقية بسبب الضباب أو السحب المنخفضة ومن عبور الجسور الأرضية.



كما حذر من الأجواء الحارة والشديدة الحرارة في الصحارى والهضاب الداخلية والمناطق والسهول الساحلية، داعياً إلى عدم التعرض لأشعة الشمس المباشرة وخصوصا من العاشرة صباحاً حتى الرابعة عصراً، والإكثار من شرب السوائل والمرطباتً.



وحث الصيادين ومرتادي البحر على أخذ الاحتياطات اللازمة جراء اضطراب البحر وارتفاع الموج حول أرخبيل سقطرى والسواحل الجنوبية والشرقية ومدخل باب المندب .