المؤتمرنت -

وزير النقل يشيد بجهود العاملين في ميناء الحديدة

اطلع وزير النقل عبدالوهاب الدرة، ومعه الرئيس التنفيذي لمؤسسة موانئ البحر الأحمر اليمنية القبطان محمد اسحاق اليوم على سير أعمال الصيانة في الادارة العامة للشئون الفنية بميناء الحديدة.



وخلال الزيارة التقى الوزير الدرة والقبطان إسحاق بمدير الشئون الفنية فهد الجبوبي وكوادر الإدارات الفنية والهندسية، واستمعا إلى شرح حول سير العمل في الادارة ومستوى الجهود التي تبذل في صيانة واصلاح المعدات وما تم إنجازه خلال العام المنصرم 1444ھ.



وناقش اللقاء البرامج المتعلقة بعملية الصيانة والتطوير لمعدات مؤسسة البحر الأحمر وخطة مواصلة اصلاح اللنشات والروافع بمينائي الحديدة والصليف للعام الهجري الجديد 1445ھ.



وأشاد وزير النقل بالقدرات الهندسية اليمنية ومبادراتها وابتكاراتها الابداعية ودورها في كسر الحصار الاقتصادي، منوها بدور قيادة مؤسسة موانئ البحر الأحمر والادارة العامة للشئون الفنية والطاقم الفني ومدى الحرص على متابعة أعمال صيانة المعدات والآليات وفق الامكانات المتاحة لمواكبة تحديات تفعيل حركة ونشاط موانئ البحر الأحمر.



واعتبر ما تقوم به المؤسسة في تنفيذ الصيانة والاصلاح للمعدات بخبرات محلية ودعم ذاتي في ظل الظروف الصعبة لتداعيات المرحلة الاستثنائية للبلاد، انجازا نوعيا يترجم التطلعات لتحقيق الكفاءة التشغيلية لإدارة ميناء الحديدة.



فيما أوضح الرئيس التنفيذي لمؤسسة الموانئ القبطان اسحاق، أن التحديات والصعاب لن تقف حجر عثرة للمضي بعزيمة في تنفيذ المسئوليات، مبينا أن المؤسسة تضع على عاتقها مصفوفة من الأولويات لمواكبة حركة دخول السفن واستعادة النشاط الملاحي والتجاري عبر ميناء الحديدة.



الى ذلك زار الوزير الدرة ومعه رئيس مؤسسة موانئ البحر الأحمر، عدد من الأرصفة في ميناء الحديدة، للاطلاع على سير العمل في التفريغ والشحن للبضائع والحاويات.



وخلال الزيارة أشاد وزير النقل بجهود العاملين في رصيف الميناء ومدى الانضباط واستمرار العمل المتواصل بما في ذلك خلال الإجازات والعطل الرسمية، موجها برفع نشاط ومعدل التفريغ للسفن والحاويات لضمان عدم تأخيرها وتحقيق السرعة في الانجاز.