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المؤتمر نت - توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية هطول أمطار على عدد من المحافظات، وأجواء حارة إلى شديدة الحرارة في الصحارى والمناطق الساحلية خلال الـ24 ساعة القادمة

حالة الطقس: أمطار متفرقة وأجواء شديدة الحرارة

المؤتمرنت -
حالة الطقس: أمطار متفرقة وأجواء شديدة الحرارة
توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية هطول أمطار على عدد من المحافظات، وأجواء حارة إلى شديدة الحرارة في الصحارى والمناطق الساحلية خلال الـ24 ساعة القادمة.

وقال المركز في نشرته الجوية اليوم، إنه يتوقع هطول أمطار قد يصحبها الرعد على محافظات إب، تعز، ريمة، الضالع، البيضاء، غرب محافظتي صنعاء وذمار، مرتفعات لحج وأبين وأجزاء من حضرموت والمهرة.

ومن المحتمل هطول أمطار متفرقة على أجزاء من محافظات صعدة، شبوة، عمران، حجة، المحويت، وسهل تهامة.

وأشار المركز إلى أجواء حارة إلى شديدة الحرارة نهاراً في الصحارى والهضاب الداخلية، تتراوح درجات الحرارة العظمى بين 39- 45 درجة مئوية، حارة ورطبة على المناطق والسهول الساحلية، تتراوح درجات الحرارة بين 32-42 درجة مئوية.

ووفق المركز قد تهب رياح قوية إلى قوية جداً حول أرخبيل سقطرى وأجزاء من السواحل الشرقية تتراوح سرعتها بين 27-45 عقدة تعمل على اضطراب البحر وارتفاع الموج.

ومن المتوقع أيضاً هبوب رياح نشطة إلى قوية على السواحل الجنوبية ومدخل باب المندب تتراوح سرعتها بين 20-30عقدة تعمل على اضطراب البحر وارتفاع الموج.

وأوضح المركز أن كمية الأمطار التي هطلت خلال الـ24 ساعة الماضية وتم قياسها في بعض محطات الرصد الجوي بلغت في صرفيت : 3.7 ملم، السدة: 3.4، الحوبان: 0.1ملم.

وهطلت أمطار على أجزاء متفرقة من المرتفعات الغربية والجنوبية وأجزاء من محافظات حضرموت، أبين، البيضاء، لحج، الضالع وكانت خارج نطاق محطات الرصد.

ودعا المركز المواطنين إلى عدم التواجد في بطون الأودية أو عبور ممرات السيول وضرورة الاحتماء من العواصف الرعدية.

وحذر من الأجواء الحارة والشديدة الحرارة في الصحارى والهضاب الداخلية والمناطق والسهول الساحلية، ومن التعرض المباشر لأشعة الشمس ونصح بالإكثار من شرب السوائل والمرطبات.

كما حذر الصيادين ومرتادي البحر من اضطراب البحر وارتفاع الموج حول أرخبيل سقطرى والسواحل الجنوبية والشرقية ومدخل باب المندب .








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