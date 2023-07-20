المؤتمرنت -

ندوة عن التداعيات الكارثية لقرارات مجلس الأمن بصنعاء

قال وزير حقوق الانسان علي الديلمي إن قرارات مجلس الأمن الدولي، تشكل خطراً على الأمن والسلم في كثير من دول المنطقة والعالم الأمر الذي يتسب في الكثير من انتهاكات حقوق الانسان.



وأشار الديلمي خلال افتتاحه اليوم بصنعاء ندوة حول "التداعيات الكارثية لقرارات مجلس الأمن الدولي على واقع حقوق الانسان" الى ما تتعرض له اليمن منذ اكثر من ثمان سنوات من عدوان وحصار ارتكب الكثير من الجرائم وانتهاكات حقوق الانسان، وتسبب في الكثير من المعاناة لشعب بأكمله، وذلك نتيجة قرارت مجلس الأمن الدولي الكارثية تجاه اليمن.



وتطرق الى تعامل الامم المتحدة ومجلس الأمن الدولي تجاه اليمن بطريقة الكيل بمكيالين مقارنة بما ترتكبه دول نافذة أخرى من جرائم في عدد من دول المنطقة والعالم دون أي حساب أو عقاب، وهو مخالف للمهام التي وجدت الامم المتحدة ومجلس الأمن الدولي لأجلها في حفظ السلام والأمن الدوليين وحقوق الانسان، بل أنها تساهم بشكل مباشر في كثير من الحروب والانتهاكات في العديد من الشعوب من خلال قراراتها.



وناقشت الندوة ثلاث أوراق عمل تناولت الاولى "أثر ممارسة الفيتو على حقوق الانسان" للدكتور محمد السويدي، وتناولت الورقة الثانية "تبعات ونتائج تطبيع الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة" للقاضي عبدالرحمن الزبيب، كما تناولت الدكتورة فائزة الريمي في ورقتها الثالثة "مساهمة مجلس الأمن الدولي في توسيع مساحة الإفلات من العقاب".