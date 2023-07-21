المؤتمرنت -

وقفات بصنعاء تحذر من التمادي في استفزاز مشاعر المسلمين

نُظمت في عدد من مديريات محافظة صنعاء، اليوم، وقفات احتجاجية عقب صلاة الجمعة تنديداً بجرائم حرق المصحف الشريف في السويد.



واستنكر المشاركون في الوقفات حملة الإساءة الممنهجة والمتكررة لأهم المقدسات الإسلامية "المصحف الشريف".



وأكدوا حاجة الأمة الاسلامية إلى توحيد الصفوف، للرد على هذه الإساءات المتكررة .. محذرين من التمادي في استفزاز مشاعر المسلمين.



ودعت بيانات صادرة عن الوقفات، إلى مقاطعة كافة الدول التي تسمح بحرق المصحف، لافتة إلى أن الأعمال المسيئة والمعادية للمقدسات الإسلامية تعكس مدى القبح والانحطاط الأخلاقي والسياسي لدولة السويد وكل دول الغرب التي تؤجج الحقد والكراهية تجاه الأديان تحت مسمى حرية الرأي.



وأكدت أهمية وضع حد لمثل هذه التصرفات التي يقف خلفها العدو الصهيوني بهدف استعداء المسلمين في العالم، وتغذية الصراعات بين الشعوب، لافتة إلى أن هذا الاستفزاز يستوجب تحركاً إسلامياً عالمياً وكبيراً لتأديب كل من يتمادى وتسول له نفسه المساس بالمقدسات الإسلامية.



وطالبت البيانات، الأنظمة في الدول الإسلامية، بضرورة مقاطعة الدول التي جعلت من حرية التعبير مبرراً لانتهاك المقدسات، وذلك من خلال إعلان مقاطعة شاملة لها الأنظمة في جميع المجالات.