المؤتمرنت -

إعلان قائمة البضائع السويدية المحظورة

أعلنت وزارة الصناعة والتجارة عن قائمة بأسماء الشركات السويدية وعلاماتها ومنتجاتها المشمولة بقرار وزير الصناعة بمقاطعة تلك الشركات وشطب علاماتها التجارية، وحظر دخول منتجاتها، رداً على سماح سلطات السويد لمتطرفين بحرق نسخ من المصحف الشريف.



وشملت القائمة التي أعلنتها الوزارة أسماء جميع الشركات السويدية وعلاماتها التجارية وتوضيحاً مفصلاً حول منتجاتها.



وأكدت وزارة الصناعة والتجارة في بيان، أن تنفيذ قرار حظر دخول المنتجات السويدية ينفذ بشكل فاعل على الواقع.



ودعت وسائل الإعلام الرسمية والأهلية والخاصة إلى نشر وتعميم أسماء وعلامات ومنتجات الشركات السويدية في إطار الدور الفاعل للإعلام في التوعية بهذه القضية المهمة.