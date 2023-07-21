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المؤتمر نت - أوضح أقارب الفقيد الأستاذ فضل قاسم رمضان أن ما تناولته بعض الوسائل الإعلامية من أخبار حول وفاته بأنها كانت نتيجة إصابته بطلق ناري قناص، ما هي إلا مجرد تكهنات ولا تستند إلى أي مصادر موثوقة

توضيح هـام من أقارب الفقيد فضل رمضان

المؤتمرنت - إبراهيم الحجاجي -
توضيح هـام من أقارب الفقيد فضل رمضان
أوضح أقارب الفقيد الأستاذ فضل قاسم رمضان أن ما تناولته بعض الوسائل الإعلامية من أخبار حول وفاته بأنها كانت نتيجة إصابته بطلق ناري قناص، ما هي إلا مجرد تكهنات ولا تستند إلى أي مصادر موثوقة أو معلومات من جهة مسئولة، حيث أن الاجراءات والتحريات ما زالت مستمرة حتى يتم كشف مصدر العيار الناري.

وقال أقارب الفقيد لـ"المؤتمرنت"، إن ما ورد في تلك الوسائل مجرد افتراءات عارية عن الصحة جملة وتفصيلا، وأن الاستاذ فضل رمضان رحمه الله كان حسن السيرة والتعامل مع كل من حوله ولم يكن له أي عداء أو خلاف مع أي شخص أو جهة خلال فترة عمله في مجال الإدارة بشكل عام والمالية على وجه الخصوص والممتدة لأكثر من 30 عام ، محذرين تلك الوسائل استغلال حادثة الفقيد لأي توظيفات سياسية أو كيدية.

وأفاد شقيق الفقيد الأستاذ عبده قاسم رمضان، بأن سبب الوفاة كانت إثر إصابته بعيار ناري في الساعة الواحدة وخمسين دقيقة تقريبا بعد ظهر يوم الاحد الموافق 16/7/2023 في جولة المدينة في منطقة حدة بالعاصمة صنعاء بالطريق المحاذي للنفق المؤدي إلى مؤسسة الشيباني، عندما كان مع زملاءه في طريقهم لتناول طعام الغداء حيث دخلت الرصاصة من نافذة السائق واخترقت بطن أخيه من اسفل يسار الصدر (تحت جيب القميص) ما أدى إلى إصابة الطحال والأمعاء والكبد حيث استقرت الرصاصة، وتم إسعافه على الفور إلى المستشفى القريب من الحادثة لمحاولة إنقاذه.

وناشد الجهات الأمنية والمختصة بأداء عملها بمهنية ومسئولية واستكمال اجراءات البحث والتحري عن مصدر إطلاق النار أثناء ووقت إصابة أخيه وعدم التساهل مع مثل هذه الأفعال الإجرامية من قبل المواطنين الغير مدركين لعواقب اطلاق النار بشكل عشوائي أو غير ذلك.

ودعا أقارب الفقيد كل وسائل الإعلام وكذا الناشطين عبر وسائل التواصل الاجتماعي، إلى تحري المصداقية وعدم الانجرار خلف المعلومات والاخبار المظللة والكاذبة، مؤكدين تمسكهم بحقهم القانوني بمقاضاة تلك الوسائل التي تبث أخبار كاذبة وعارية عن الصحة، وكذلك مقاضاة الجهات المسئولة اذا ثبت الإهمال واللا مبالاة من قبلهم تجاه قضية الشهيد رمضان.

وكانت وسائل إعلامية قد زعمت بأن سبب وفاة الاستاذ فضل رمضان نتج عن رصاصة قناص، وهو ما نفاه أقارب الفقيد جملة وتفصيلا، كون الاجراءات لم تكتمل ولم يتم كشف مرتكب هذا العمل حتى اللحظة.








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