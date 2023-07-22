المؤتمرنت -

إعلان نتائج الثانوية العامة بنسبة نجاح 86.94%

أعلنت وزارة التربية والتعليم، نتيجة اختبارات الثانوية العامة للعام الدراسي 1444هـ بنسبة نجاح 86.94 بالمئة.



وهنأ وزير التربية والتعليم يحيى بدرالدين الحوثي في اجتماع اللجنة العليا للاختبارات اليوم بصنعاء، طلاب وطالبات الثانوية العامة بنجاحهم في الاختبارات.



وأوضح أن إجمالي عدد الطلاب المتقدمين لاختبارات الثانوية العامة بلغ 202 ألفا و905 طلاب وطالبات، حضر الاختبار 192 ألفاً و249 طالباً وطالبة وغاب عنها 10 آلاف و656 طالبا وطالبة، ونجح في الاختبارات 167 ألفا و139 طالباً وطالبة فيما رسب 25 ألفا و449 طالبا وطالبة.



وأكد وزير التربية إمكانية حصول الطلاب على نتائجهم عبر الاتصال بالهاتف الثابت على الرقم "160" أو عبر إرسال رقم الجلوس برسالة "sms" عبر شبكة اتصالات يمن موبايل إلى الرقم نفسه.



وأعرب عن الشكر والتقدير لكافة التربويين في الميدان الذين أسهموا في إنجاح العام الدراسي رغم الظروف الاستثنائية الصعبة التي تعيشها البلاد جراء استمرار العدوان والحصار ، مشيداً بجهود اللجان العاملة في الاختبارات وكل من شارك في إنجاحها بأمانة العاصمة والمحافظات من السلطات المحلية واللجان الأمنية والمؤسسات الإعلامية.



عقب ذلك استعرض نائب وزير التربية والتعليم خالد جحادر أسماء الطلاب والطالبات الأوائل في أقسام الثانوية العامة " علمي، أدبي، انجليزي



وأشار إلى أن الاختبارات التكميلية للطلاب الراسبين في ثلاث مواد بالقسم العلمي ومادتين فقط للقسم الأدبي ستبدأ السبت الـ 3 من شهر صفر القادم.