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رئيس المؤتمر يعزي عبدالوهاب الروحاني بوفاة والدته

بعث رئيس المؤتمر الشعبي العام الاخ صادق بن أمين ابو راس برقية عزاء ومواساة إلى الاخ/ عبدالوهاب الروحاني عضو اللجنة الدائمة الرئيسية، والى جميع آل الروحاني بمحافظة المحويت، في وفاة المغفور لها باذن الله تعالى والدته الفاضلة.



وعبر رئيس المؤتمر الشعبي العام باسمه ونيابة عن قيادات وقواعد المؤتمر كافة عن أحر التعازي وعميق المواساة بهذا المصاب الجلل.

سائلا الله العلي القدير أن يتغمد الفقيدة بواسع رحمته وعظيم مغفرته ويسكنها فسيح جناته ويلهم أهلها وذويها الصبر والسلوان.

"إنا لله وانا اليه راجعون"

