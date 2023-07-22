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المؤتمر نت - أدانت وزارة حقوق الإنسان جريمة إغتيال مدير مكتب برنامج الأغذية العالمي مؤيد حميدي، من قبل مسلحين في منطقة التربة بمحافظة تعز، الواقعة تحت سيطرة قوى العدوان والمرتزقة

حقوق الإنسان تدين اغتيال مدير مكتب برنامج الأغذية في تعز

المؤتمرنت -
حقوق الإنسان تدين اغتيال مدير مكتب برنامج الأغذية في تعز
أدانت وزارة حقوق الإنسان جريمة إغتيال مدير مكتب برنامج الأغذية العالمي مؤيد حميدي، من قبل مسلحين في منطقة التربة بمحافظة تعز، الواقعة تحت سيطرة قوى العدوان والمرتزقة.

وأعربت وزارة حقوق الإنسان في بيان، عن استهجانها لاستمرار استهداف موظفي الأعمال الإنسانية ومرافقيهم في المناطق المحتلة ومنها محافظة تعز التي تشهد انفلاتاً أمنياً وجرائم اغتيالات شبه يومية نتيجة الاقتتال بين الفصائل الممولة إماراتيا وسعودياً.

وأكدت أن ما تشهده المحافظات المحتلة من تدهور في أوضاع حقوق الإنسان يدعو للقلق على حياة وأوضاع المدنيين، خصوصا مع تصاعد أعمال العنف والشغب والانفلات المستمر والمتصاعد منذ أكثر من ثمانية أعوام.

وحملّت وزارة حقوق الإنسان تحالف العدوان وأدواته المسؤولية الجنائية والقانونية والأخلاقية إزاء هذه الجريمة وكافة جرائم القتل والانتهاكات المتتابعة في المناطق الخاضعة لسيطرة مواليي تحالف العدوان.

ودعت كافة المنظمات الدولية والمحلية المعنية بحقوق الإنسان إلى تحمل مسؤوليتها الإنسانية ورصد وتوثيق وإدانة هذه الجرائم وملاحقة مرتكبيها حتى تطالهم أيدي العدالة.








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