المؤتمرنت -

معاقبة 142 مدرسة أهلية مخالفة للرسوم الدراسية

أعلن مكتب التربية والتعليم بأمانة العاصمة عن اتخاذ إجراءات ضد 142 مدرسة تعليم أهلي بينها الإغلاق نتيجة مخالفتها للرسوم الدراسية المحددة والمقرة ضمن البوابة الذكية للتسجيل في الأمانة.



وأكد مدير مكتب التربية والتعليم في أمانة العاصمة عبد القادر استمرار حملات النزول للمدارس الأهلية للرقابة على مدى الالتزام بالرسوم الدراسية المقرة ضمن البوابة الذكية.



وأشار إلى انتهاء فترة استقبال طلبات المعالجة وتصحيح الأوضاع من قبل المدارس الأهلية في مرحلتي التعليم الأساسي والثانوي بتصحيح أوضاع 194 مدرسة.



ولفت إلى أن الإجراءات القانونية تجري على كافة المدارس المخالفة ومن بينها سحب التراخيص .. مشدداً على أن المدارس الأهلية وُجدت لخدمة المواطن وتقديم خدمة تعليم نوعية ولم تكن أبدأ من أجل الربح المادي المجرد من أي قيم.



وأفاد المهدي بأنه من غير المسموح لأي مدرسة أهلية في منطقتها رفض استقبال أو عدم تسجيل أي طالب أو فرض رسوم دراسية تتجاوز المقرة ضمن البوابة الذكية.



ونقلت وكالة الانباء اليمنية (سبأ) عن مدير مكتب التربية بالأمانة، دعوته الأهالي إلى عدم الرضوخ لأي ابتزاز أو القبول بأي أعذار خارج الرسوم الدراسية المحددة ضمن البوابة الذكية ورفع شكاواهم عبر الأرقام الموضحة ضمن رابط البوابة الذكية، وأرقام مكتب التربية والتعليم بالأمانة.





