المؤتمرنت -

الأمين المساعد يواسي آل عيد

بعث الأمين العام المساعد للشئون التنظيمية للمؤتمر الشعبي العام الأستاذ خالد عبدالوهاب الشريف، برقية عزاء ومواساة بوفاة المناضل/ الأستاذ/ ياسين عيسى احمد عيد، والذي وافاه الأجل بعد حياة حافلة بالعطاء الوطني وخدمة المجتمع.





وفي برقية العزاء التي بعثها إلى طه ياسين عيسى احمد عيد، واخوانه، وكافة آل عيد بمديرية بني قيس محافظة حجة، عبّر الأمين العام المساعد باسمه شخصياً ونيابةً عن قيادات وأعضاء وكوادر المؤتمر الشعبي العام، عن خالص تعازيه وعظيم مواساته في هذا المصاب الأليم..



مبتهلاً الى الله العلي القدير ان يتغمد الفقيد بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته ويلهم أهله وذويه وجميع أصدقائه ومحبيه الصبر والسلوان.



"انا لله وانا اليه راجعون".









