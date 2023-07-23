المؤتمرنت -

نزول ميداني مفاجئ للتفتيش القضائي إلى المحاكم

تنفذ هيئة التفتيش القضائي نزولاً ميدانياً مفاجئاً إلى جميع المحاكم الاستئنافية والمحاكم الابتدائية التابعة لها في مراكز المحافظات.



وأوضح رئيس الهيئة القاضي أحمد الشهاري أن التفتيش المفاجئ على المحاكم يأتي تدشيناً للعام القضائي الجديد 1445هـ بهدف معرفة مدى التزام القضاة بالدوام الرسمي عقب العطلة القضائية، والقضايا المرحلة إلى هذا العام من الأعوام السابقة.



كما يهدف التفتيش إلى تحديد الأحكام الصادرة قبل العام 1445هـ وما تم نسخه منها وتسليمه للخصوم وما لم يتم تسليمه ومدى جدولة القضايا اعتباراً من بداية العام القضائي الجديد.



وأكد القاضي الشهاري ضرورة عقد الجلسات بما لا يقل عن أربعة أيام أسبوعياً وتحديد القضايا المستعجلة التي تم تقديمها خلال العطلة القضائية والتي لم يتم الفصل فيها.



وذكر أنه تم تكليف ثلاث عشرة لجنة لتنفيذ المهام التفتيشية خلال عشرين يوماً تقوم في نهايتها برفع تقارير بنتائج التفتيش ليتم استخلاص أهم المخرجات والعمل على تنفيذها.



ولفت رئيس الهيئة إلى استمرار إجراء التفتيش بشكل متوالٍ ومستمر وبما من شأنه تقييم الأداء القضائي والارتقاء به.