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المؤتمر نت - التقى فخامة المشير الركن، مهدي المشاط، رئيس المجلس السياسي الأعلى، اليوم، بالقصر الجمهوري بالعاصمة صنعاء، محافظ الجوف، فيصل حيدر

المشاط يؤكد الحرص على استقرار الوضع في الجوف

المؤتمرنت -
المشاط يؤكد الحرص على استقرار الوضع في الجوف
التقى فخامة المشير الركن، مهدي المشاط، رئيس المجلس السياسي الأعلى، اليوم، بالقصر الجمهوري بالعاصمة صنعاء، محافظ الجوف، فيصل حيدر.

جرى خلال اللقاء مناقشة الأوضاع في المحافظة، واحتياجاتها من المشاريع الخدمية والتنموية، والسبل الكفيلة بتجاوز الصعوبات، التي فرضها العدوان والحصار.

وخلال اللقاء قدّم محافظ المحافظة تقريراً لفخامة الرئيس عن المشاريع الخدمية التي تم إنجازها خلال العام المنصرم 1444هـ، وخطط العام 1445هـ.

وبارك الرئيس المشاط نجاح العملية الأمنية لتأمين بعض المناطق في محافظة الجوف ، مشيداً بتعاون أحرار المحافظة مع الحملة الأمنية.

وأكد الحرص على استتباب الأمن والاستقرار وتعزيز السكينة العامة في المحافظة، موجهاً باستكمال خط أرحب - الجوف، وسفلتة الشارع العام لمدينة الحزم.








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