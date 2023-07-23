المؤتمرنت -

بن حبتور يشيد بالنشاط الإنساني للصندوق الأممي

استقبل رئيس مجلس الوزراء الدكتور عبدالعزيز صالح بن حبتور، اليوم الممثل المقيم لصندوق الأمم المتحدة للسكان انشراح محمد بمناسبة تعيينها ممثلاً للصندوق لدى اليمن.



ورحب رئيس الوزراء في مستهل اللقاء بالممثل المقيم وتواجدها بصنعاء .. مشيداً بالنشاط الإنساني للصندوق الأممي خلال السنوات الماضية وتدخلاته بالتنسيق مع الجهات المعنية.



وأكد حرص الحكومة على تعزيز عوامل نجاح الممثل الجديد وجهوده مكتب الصندوق في اليمن ودوره الحيوي المتصل بعدد من القضايا السكانية والعمل على تذليل أيما صعوبات قد يواجهها.



وجدد رئيس الوزراء التعازي للعاملين في المجال الإنساني في اغتيال مدير مكتب برنامج الأغذية العالمي مؤيد حميدي، في منطقة التربة بمحافظة تعز الواقعة تحت سيطرة الاحتلال السعودي الإماراتي والمرتزقة.



بدورها أكدت الممثل المقيم لصندوق الأمم المتحدة للسكان، أنها ستعمل ما في وسعها لتوطيد علاقات التعاون بين الصندوق واليمن من خلال التنسيق مع مختلف الجهات ذات العلاقة بالقضايا السكانية بما في ذلك الصحة الإنجابية.



وعبرت عن سعادتها بتواجدها في اليمن وترأسها لمكتب الصندوق بصنعاء .. مشيرة إلى تطلعها للتعاون مع الجهات المعنية وذات العلاقة بالصندوق بما يخدم الجهود المشتركة لتخفيف معاناة الشعب اليمني.